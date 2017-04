AİLE BİRLEŞİMİNDE ALMANCA’YA VEDA…

2 Nisan, 2017

Sayın okuyucularım;

Bu köşemde eş birleşiminde Almanca şartı konusunu bir çok defa işledim. En son gelişmeler yüzünden konuyu tekrar ele alacağım ve gelecek sayımda da size önerilerde bulunacağım.

Ağustos 2007’de yürürlüğe giren Alman Yabancılar Hukuku’na yurt dışında yaşayan eşler için büyük engel olan bir şart getirilmişti: O tarihten itibaren eş birleşimi çerçevesinde Almanya’ya yerleşecek eşin temel düzeyde Almanca bilmesi gerekiyordu. Eş bu şartı yerine getirdiğini Almanya’ya gelmeden önce Alman temsilciliklerinde ispat ile yükümlüydü.

O tarihten beri bu şartın, anayasaya ve insan haklarına uygunluğu tartışılmış, fakat şart mahkemeler tarafından hukuka ve anayasaya uygun bulunmuştur. Örneğin Alman Federal İdare Mahkemesi 30 Mart 2010 tarihinde verdiği bir kararında (BVerwG 1 C 8.09) bu şartı onaylamıştır. Hâlbuki birçoğuna göre bu şart, pratikte büyük sorunlar getirdiğinden dolayı yanlıştı. Zira birçok kişi çeşitli nedenler yüzünden Türkiye’de Almanca’yı öğrenemiyordu. Örneğin okuma yazma anlamında yetersiz olan ya da ikamet ettiği şehirde Almanca kursu bulunmayanlar aile birleşiminde büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Bu yüzden örneğin Bavyera’da turist vizesiyle Almanya’ya gelip orada evlenmek ve hemen bir Almanca dil kursuna yazılıp Almanca öğrenmek gibi yollar denenebiliyordu.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 29 Nisan 2010 tarihli Konsey ./. Hollanda kararında Türk vatandaşları için sevindirici gerekçeler öne sürülmüştü. Bu karar her ne kadar oturma müsadesi harçları konusunda verilmiş olsa da, karardaki gerekçeler kararın diğer konularda da büyük önem taşıdığını gösteriyordu.

Bu kararda büyük önem taşıyan ilke, “Hakları Kısıtlama Yasağı” (Alm. “Standstill-Klausel”) ilkesidir. Katma Protokol’ün 41. Maddesine göre yerleşim ve hizmet alanlarında Almanya, 1.1.1973 tarihinden sonra Türklerin aleyhine herhangi bir değişiklik yapamazdı. Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 1/80, Madde 13’e göre de, AB üye devletleri ve Türkiye, kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden ve istihdam edilen işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe girme şartlarına yeni kısıtlamalar getiremez ve ABAD’ın içtihatına göre ilke, aynı zamanda Türk vatandaşlarının oturma müsadeleri için de geçerlidir. ABAD, geçmişte bu ilkeyle ilgili dört önemli karar almıştır:

Abdulnasır Savaş Kararı (11.05.2000 tarihli ve C-37/98 sayılı kararı): Bu karara göre Katma Protokol’ün 41/1. maddesi doğrudan Türk vatandaşları için geçerlidir ve makamlar tarafından ön koşulsuz uygulanması gerekmektedir.

Abatay Kararı: Katma Protokol Madde 41/1 ve OKK 1/80 Madde 13 doğrudan etkili hükümlerdir. OKK Madde 13, sadece AB üyesi ülkesinde işçi ya da onun aile ferdi statüsüne sahip olan Türkler için değil, bu ülkede resmî şekilde ikamet eden vatandaşlar için de geçerlidir.

Tüm ve Darı Kararı (20.09.2007 tarihli ve C-16/05 sayılı kararı): ABAD bu kararında, Katma Protokol’ün 41. maddesindeki düzenlemelerin AB ülkelerine gerçekleşen ilk girişte de dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir. Yani kısaca, AB Katma Protokol’ün ilgili ülkede yürürlüğe girdiği tarihte, ilgili ülkenin ulusal mevzuatınca Türk vatandaşları için vize mecburiyeti aranmıyor idiyse ve bu tarihten sonra vize zorunluluğu getirilmiş ise, bu zorunluluk uygulanamayacaktır.

Soysal Kararı (19. Şubat 2009 tarihli ve C-228/06 sayılı kararı): Türkiye ile yapılan bir anlaşma, AB tarafından tek taraflı bir başka anlaşma ile yürürlükten kaldırılamaz; Katma Protokol birinci derece (öncelikli) hukuk; AB’nin 15 Mart 2001 tarihli ve 5539/2001/EG sayılı AB Vize Yönergesi ise ikinci derece hukuktur! Birinci derece hukuk, ikinci derece hukukun üstündedir ve hangisinin daha önce yürürlüğe girdiğine bakılmaksızın, onunla çakıştığında onu ikame eder.

Yukarıda bahsedilen ABAD’ın 29 Nisan 2010 tarihli ve C-92/07 sayılı kararında ise, ATAD şu konulara tekrar dikkat çekmiştir:

OKK Madde 13, sadece AB ülkesinde işçi ya da onun aile ferdi statüsüne sahip olan Türkler için değil, bu ülkelerde resmî şekilde ikamet eden her Türk vatandaşı için geçerlidir.

Katma Protokol’un 41. Maddesi ile ilgili ABAD’ın yorumları, OKK 1/80 Madde 13 için de geçerlidir, çünkü iki hüküm de aynı amaçla düzenlenmiştir. Bu yüzden “Hakları Kısıtlama Yasağı” ilkesini düzenleyen OKK 1/80 Madde 13 ilkesi, bir üye devlete ilk defa yerleşmek isteyen bir Türk vatandaşı için de geçerlidir ve böylece ilk yerleşimi düzenleyen yöntem ve maddi hukukun şartlarının ağırlaşmasına engeldir!

Kuşkusuz ki eş birleşimi çerçevesinde Almanya’ya yerleşecek eş için Almanca dilinde anlaşabilmesi şartı, Almanya’ya ilk defa yerleşmek isteyen bir Türk vatandaşı için bu anlamda yeni ve aile birleşimi hakkının kötüleşmesi anlamında bir şarttır ve “Hakları Kısıtlama Yasağı”na aykırıdır. Bu yüzden dil şartı Türk vatandaşları için geçerli değildir!

Buna rağmen Federal Alman Anayasa Mahkemesi, 25 Mart 2011 tarihli ve 2 BvR 1413/10 sayılı kararıyla eş birleşiminde Almanca şartının Alman Anayasası’na aykırı olmadığı kararını vermiştir. Üstelik Almanca şartı kanun çalışmalarında bilhasa Türk vatandaşları göz önüne alınmıştır.

Alman Federal İdare Mahkemesi’nin kararından iki ay geçmeden Avrupa Konseyi, 4 Mayıs 2011 tarihinde yayımladığı raporda eş birleşimindeki dil şartının insan haklarına ve Avrupa Hukuku’na aykırı olduğunu belirlemiştir. Alman Parlamentosu’nun ilim hizmetlerinin Dr. Schröder tarafından Alman Parlamentosu için hazırlanmış olan bir mütaala da, en azından bu şartın Türkler için geçerli olamayacağı kanatini getirmiştir.

Sıra Avrupa Adalet Divanı’nda

Sayılan sebeplerden dolayı eş birleşiminde Almanca dil şartının Alman Hükûmeti tarafından kaldırılması gerektiği görülmekteydi. Bu durum en geç Mayıs 2011 tarihinden sonra böyleydi ve en azından Türk vatandaşlarından eş birleşiminde Almanca şartının beklenemeyeceği açıktı.

Alman Federal İdare Mahkemesi de 28.10.2011 tarihli bir kararında artık Türk vatandaşlarından eş birleşiminde Almanca şartının aranmasının hukuka uygun olmayacağı kanatine vardı. Hukuki duruma artık ancak ABAD tarafından açıklık getirilebilirdi.

Yine Federal İdare Mahkemesi, 4 Eylül 2012 tarihli başka bir kararında, Almanca şartını yerine getirmediği için Alman vatandaşı eşinin yanına gidemeyen Afgan vatandaşı davacının bir seneden fazla bekletilemeyeceğini belirtti.

ABAD’ın Beklenen Karar

Bütün bu gelişmelerin ardından ABAD, 10.07.2014 tarihli ve C-138/13 sayılı Dogan kararıyla senelerdir eş birleşiminde aranan Almanca şartının en azından Türk vatandaşları için hukuka aykırı olduğu görüşünü onayladı.

ABAD’ın kararı, artık yoruma ihtiyaç kalmayacak bir şekilde hukuki sonucu ortaya koydu ve en azından Türk vatandaşlarından eş birleşiminde Almanca şartının aranmasının Avrupa Hukuku’nun bir parçası olan Ortaklık Hukuku’na aykırı olduğuna hükmetti.

ABADın Kararlarından Kimler Faydalanabilir?

ABAD’ın kararları, öncelikle o davanın taraflarını bağlasa da aynı zamanda Avrupa Hukuku’nun madde ve düzenlemelerinin nasıl yorumlanması gerektiğini bütün AB üyeleri için bağlayıcı şekilde belirtir. Bu yüzden bütün Türk vatandaşları için geçerli olan bir karardır. ABAD, kararında her ne kadar somut olaydaki durum yüzünden Katma Protokol’ün 41. Maddesinde düzenlenmiş olan “Hakları Kısıtlama Yasağı” ilkesine dayanarak kararını verdiyse de, ABAD’ın içtihadına göre Katma Protokol’ün 41. Maddesi ile OKK Madde 13’te düzenlenen “Hakların Kısıtlama Yasağı” ilkesi aynıdır ve bu yüzden her Türk vatandaşı bu ilkeye dayanarak, onun için eş birleşiminde Almanca şartının geçerli olmayacağını öne sürebilir.

ABAD’ın kararları, hükmün verilmesinin ardından bütün AB üye devletleri için geçerli ve bağlayıcıdır. Geçmişe doğru ise hukukçuların “ex tunc” dedikleri şekilde etkilidir. Yani bu konuyla ilgili geçmişte yapılan, hâlâ işlemde bulunan, yani kesinleşmemiş olan vize ya da oturum müracatları, işlemleri ve davaları için de geçerlidir. Üye devletleri memur ya da hâkimleri, ABAD’ın bu kararlarını göze almalı ve Türk vatandaşlarından Almanca şartı beklememelidirler.

Almanya daha direniyor

Evet, şimdi gelelim Almanya’nın ABAD’ın Doğan kararını nasıl uyguladığına.

Karar çıkar çıkmaz Ankara Alman Elçiliğin internet sayfasında şu bilgilersunuldu:

‘Seit dem 11.07.2014 wird der Sprachnachweis beim Ehegattennachzug von den Visastellen in der Türkei auf neuer Grundlage geprüft:

Der Sprachnachweis ist weiter vorzulegen. Er bleibt Erteilungsvoraussetzung.

Beim Nachzug zu assoziationsberechtigten türkischen Staatsbürgern in Deutschland (Erwerbstätige, Selbständige) wird auf den Sprachnachweis im Härtefall verzichtet.

Dieser Härtefall gilt dann, wenn es dem Ehegatten nicht zugemutet werden kann, vor der Einreise einfache Sprachkenntnisse zu erwerben oder ihm der Spracherwerb trotz ernsthafter Bemühungen ein Jahr lang nicht gelingt. Der Härtefallmaßstab orientiert sich an demjenigen für den Ehegattennachzug zu Deutschen.

Darüber hinaus wird auch beim Nachzug zu anderen ausländischen Staatsangehörigen die Möglichkeit eröffnet, härtefallbegründende Umstände geltend zu machen.’

Gelelim ABAD’ın 10.07.2014 tarihli Karar Hükmüne:

‘Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt:

Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls, das am 23. November 1970 in Brüssel unterzeichnet und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2760/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 über den Abschluss des Zusatzprotokolls und des Finanzprotokolls, die am 23. November 1970 unterzeichnet wurden und dem Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei als Anhänge beigefügt sind, und über die zu deren Inkrafttreten zu treffenden Maßnahmen im Namen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geschlossen, gebilligt und bestätigt wurde, ist dahin auszulegen, dass die darin enthaltene Stillhalteklausel einer Regelung des nationalen Rechts entgegensteht, die eingeführt wurde, nachdem das Zusatzprotokoll in dem betreffenden Mitgliedstaat in Kraft getreten ist, und vorschreibt, dass Ehegatten von in diesem Mitgliedstaat wohnenden türkischen Staatsangehörigen, wenn sie zum Zweck der Familienzusammenführung in das Hoheitsgebiet dieses Staates einreisen wollen, vor der Einreise nachweisen müssen, dass sie einfache Kenntnisse der Amtssprache dieses Mitgliedstaats erworben haben.

Unterschriften’

Görülüyor ki Almanya ABAD’ın kararını tamamen hatalı yorumluyordu. Verilen karar hükmünün metinini ve şimdiye kadar yukarıda da saydığım ABAD’ın kararlarını dikkate alırsak Almanya, temeli olmayan yorumlar yaparak yanlış bir uygulamayı başlatı.

ABAD’ın kararından sonra 05.11.2014 tarihli ve 23 K 12.5365 dosya numaralı çıkartığım kararda da Münih İdare Mahkemesi, Türk vatandaşlarından Almanca şartı aranamayacağına ve Alman Devleti’nin yaptığı uygulamanın yanlış olduğunu kabul etti. Bu karar kesinleşti.

Buna takiben Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi de 30.01.2015 tarihli bir kararında da Türk vatandaşlarından aile birleşiminde Almanca şartının geçerli olmadığı görüşünü tekrar onayladı.

Sonra ne oldu? Almanya, örneğin Avusturya ya da Hollanda gibi dil şartını kaldıracağına 01.08.2015 tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun değişikliği ile ABAD’ın kararına uyduğunu açıkladı. Yabancılar Yasası’nın 30. Maddenin birinci fıkranın üçüncü cümlesine eklenen altıncı bendine göre somut durumda aile birleşimini gerçekleştirmek isteyen eşin yurt dışında Almanca öğrenmesinin zor şartlar yüzünden imkanı olmadığında bu şart aranmayacaktır. Yani genel olarak yine Almanca dil şartı Türk vatandaşları için geçerli olacaktır.

O tarihten bugüne kadar yine bu getirilen kanun değişikliğinin Türkler için geçerli olup olmayacağını tartışıyoruz. Berlin İdare Mahkemesinin konuyla ilgili Alman Yabancılar Yasasının bahsi geçen değişikliğinden sonra çıkardığı kararlarında yapılan kanun değişikliğinin ABAD’ın 10.07.2014 tarihli ve C-138/13 sayılı Dogan kararını yeterince uyduğu tarafındadır.

Sıra yine ABAD’da

Şimdi ise 26.01.2017 tarihinde Leipzig’deki Federal İdare Mahkemesi hem bu konu üzerinde, hem de Türkler için genelde aile birleşiminde vize şartı bulunup bulunmadığı konusunda ABAD’dan ön görüş talep etti. Konu olan davada Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşın eşi, Schengen Vizesi ile Hollanda üzerinden Almanya’ya geldikten sonra burada evliliği gerçekleşti. Sonra da oturum müsadesine başvurdu ve basit bir şekilde Almanca’yı da okuma yazarlığı olmadığı ve çeşitli kronik hastalıkları olduğu için hızlı bir şekilde öğrenemeceğini ve bu yüzden de A1-Sertifikasını alamıyacağını belirti. Birinci derece mahkemede haklı çıktıktan sonra dosya Federal İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Federal İdare Mahkemesi’de ABAD’a yönlendirdiği sorularını şöyle özetleyebilirim:

1. Ortaklık Konseyi Kararı (kısaca OKK) 2/76’da düzenlenmiş olan Hakların Kısıtlama Yasağı, OKK 1/80’nin yürürlüğe girmesinden sonra daha uygulanabilinir mi?

2. Eğere uygulanabilinirse, şimdiye kadar ABAD’ın 1/80’de düzenlenmiş olan Hakların Kısıtlama Yasağı ile ilgili içtihatı 2/76’da düzenlenmiş olan Hakların Kısıtlama Yasağı İlkesine aktarılabilinir mi? Ve aktarılabilinirse, 5.10.1980 tarihinde yabancıların aile birleşimi için getirilmiş olan vize şartı, bir Türk vatandaşı olan işçiye gerçekleştirilmek istenen eş birleşiminde geçerli olmıyacak mı?

3. Bir Avrupa Birliği üyesi vize şartını mecburi bir kamu yararı için getirdiyse ve önemli durumlar için de istisnalar düzenlediyse Hakların Kısıtlama Yasağı geçerliliğini korur mu?

ABAD’ın konuyla ilgli kararı, bir Türk vatandaşının yanına yapılacak aile birleşimi için çok önemli konularda açıklık getireceğini düşünüyorum. Umarım ki ABAD, hukuken gereken Türk vatandaşları için olumlu bir karar çıkartacaktır.

Haklarımızı bilelim, haklarımızı arayalım.

Saygılarımla

Av. Dr. Temel Nal

SANAS Hukuk Ofisi

