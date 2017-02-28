AİLELER BU UYARIYI DİKKATE ALIN

28 Şubat, 2017

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Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V. Hessen Eyalet bürosonun bağımlılık soruları derneği bağımlılıktan kurtulma ve yardım imkanları hakkında gençleri, ebeveynleri yazlı ve online olarak film ve broşürlerle bilgilendirmektedir.

Cannabis (Kenevir, haşiş, esrarotu…) hakkında ebeveynler ve gençler için yeni bilgilendirme broşürleri çıktı.

Cannabis, gençlerde alkol, ve sigaradan sonra en fazla bağımlılık maddesi olarak kullanılmaktadır. Cannabis hakkında aklınıza gelebilecek bütün sorulara yeni broşür sayesinde cevap bulabileceksiniz. Bu broşür sayesinde konuşabileceğiniz kişi ve kurumların iletişim bilgilerine ulaşabileceksiniz.

Genç ve ebeveynler için broşürleri aşağıdaki bağlantı adreinden online olarak okuyabilir veyahut yazıcıdan PDF olarakta çıkartabilirsiniz: http://www.hls-online.org/aktuelle-meldungen/cannabis-hls-infobroschueren-fuer-eltern-und-jugendliche/

Bu bağlantı adresi üzerinden http://www.hls-online.org/adressen/ size yardım edecek kurumu arayabilme imkanına sahip olursunuz. Kurum tespitinden sonra yazılı ve görsel bilgileri talep edebilirsiniz.

Alkol bağımlığından kurtulma ile ilgili olarak bu bağlantı adresinden http://www.hls-online.org/

Mülteciler için almanca, ingilizce, arapça, dari (Afganistan), tigrinya (Eritre ve Etiyopya) dillerinde ; Alkol neden benim için tehlikelidir YouTube açıklayıcı vidyo filmleri bulunmaktadır. Bu filmleri izleyerek alkolun zararlarını görebilirsiniz.

Hastalık sigorta kurumları, broşürleri maddi olarak desteklemektedir.

Bizim çocuklarımızında bağımlılık veren maddelerinden oldukça müzdaripler. Bu bilgilerin herkese ulaşması için çok büyük gayret içinde olmamız gerektiği düşüncesindeyim. Bu vesile ile herkesi bilgilendirme ve yardım etmeye davet ediyorum.

İnşallah bağımlılıktan uzak bir hayatımız olur.

Hessen Eyalet bürosunun iletişim bilgileri:

Zimmerweg 10, 60325 Frankfurt, Telefon: 069 71376777, Email: hls@hls-online.org Internet: www.hls-online.org

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