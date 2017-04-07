AJANLIK İDDİASI YALANLANDI

7 Nisan, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans’ın Diyanet Vakfı’na bağlı Beringen’deki Fatih Camii hakkında uyarıda bulunduğu ve olumsuz rapor verdiğini yalanladı. FETÖ yapılanmasına destek veren Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi tarafından olumsuz rapor verdiği Beringen’deki Fatih Camii hakkında işlem başlattığını, resmen tanınan Fatih Camii’nin tanınmasını geri çektiğini, ‘Eyalet, Flaman Hükümeti ve Federal Hükümetin’ vereceği tüm ödenekleri donduracağını belirtmişti. Bir anda Belçika gündemine Diyanet cami imamlarının ajanlık yaptığı intibasını ortaya atan Bakan Liesbeth Homan’ın yalan söylediği ortaya çıktı. Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, “Biz Beringen’deki Fatih Camii hakkında ve cami imaları hakkında olumsuz bir rapor belirtmedik. Çalışmalarımız devam etmekte, bakan Homans hangi gerekçeler ile bizim ismimizi kullandığını bilmiyoruz” sözlerine yer verdiler

İnadından vazgeçmiyor

Katıldığı Terzake programında Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin Beringen’deki Fatih Camii hakkında ve cami imamı hakkında olumsuz rapor vermediği ortaya çıktı. Türk toplumundan ve Fatih Camii yöneticilerinden özür dileyecek misin sorusu karşısında Homans, “Elimde Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin güvenli ve gizlilik belgesi mevcut olmakta. Bu belgeye göre hareket ettim, Fatih Camii’ne yapılacak olan ödenekleri dondurduğum gibi resmi olarak tanınan camiler listesinden çıkardım. Üstelik resmen tanınan diğer Diyanet camileri ve imamları hakkında araştırmamız devam ediyor” dedi. Terzake program sunucusu ise Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin böyle bir raporu olmadığını ısrarla belirtmesine karşılık Homans, “Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı olarak camiler hakkında yetkisi olan benim. Karar verecek olan benim, Türkiye siyasetinin Beringen’de karıştığını ve Gülen cemaatine baskı uygulandığını bilmekteyim. Rapor hakkında olumsuz bilgileri sizi de aktaracak değilim” dedi. Resmen FETÖ yapılanmasını destek veren Homans, sırf paralelci Gülen cemaatinin sanal âlemde yaydıkları iftira ve yalan kampanyalarını inanarak Müslüman Türk toplumunu hedef aldığı ortaya çıktı

Belediye Başkanı Webers bizim sorunumuz yok

Beringen Belediye Başkanı Marurice Webers ise Beringen olarak bizim Fatih Camii ve imamı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok dedi. Webers, “Bakan Homans, Fatih Camii hakkında olumsuz rapora sahip olduğunu iddia ediyor. Beringen belediye başkanı olarak ve emniyet gücümüz olumsuz rapor hakkından hiçbir bilgiye sahip değiliz. Böyle bir rapor olsa elbette yetkili merci olarak elimizde de rapor alması lazım. Beringen’deki Türk toplumu olsun ülke genelinde Müslüman Türk toplumunu zan altında bırakmak doğru değildir. Beringen’de tüm toplum olarak huzur ve huşu içindeyiz. Yalan yanlış bilgiler verilmesi kimseye fayda sağlamaz” sözlerine yer verdi

Abdülkadir Yılmaz FETÖ oyunlarını son verilmeli

Beringen Bölgesi Sp.a (Sosyalist) Partisi Teşkilat Başkanı Abdülkadir Yılmaz ise, “Bakan Homans, Belçika’nın en büyük ikinci caminin tanınmasını geri çekmesini doğru bulmuyorum. Sessiz sedasız kimsenin haberi olmadan bunu yapması neye dayanıyor? Eğer Bakan Homans’ın bir şüphesi varsa gelsin bizzat Beringen toplumuyla görüşsün. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili bakanın amacı Beringen belediyesini olumsuz göstererek 2018’de yapılacak olan yerel seçimlerde oyları artırmaktır. Şunu da belirtmek isterim eğer Homans, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok rahatsızsa 2012 yılında neden mensubu olduğu N-VA Partisi Erdoğan yanlısı birisini yerel seçimler için adaylık teklifinde bulundu. Son dönemde Avrupa ülkelerinde FETÖ oyunları sık sık görülmeye başlandı” şeklinde konuştu

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