AK PARTİLİ VEKİLE HAPİS TEHDİDİ

6 Nisan, 2017

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı’nın Almanya’da düzenleyeceği program Alman polisi tarafından engellendi. Alman polisi, Kırcı’yı hapis cezasıyla tehdit etti.

Avrupa’nın Türklere yönelik düşmanca tutumları ayyuka çıktı. Son olarak şok bir olay Almanya’da yaşandı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı’nın Almanya’da düzenleyeceği referandum programı Alman polisi tarafından engellendi. Alman polisi, Kırcı’yı programa devam etmesi halinde 1 yıla kadar hapis cezasıyla tehdit etti.

Sema Kırcı yaşanan olayı şöyle anlattı:

“…Genel merkezimiz Bremen ve Hamburg’da görev verdi. Benim ilk toplantıların Bremen’deydi, bir salon toplantımız vardı ve farklı küçük toplantılarımız vardı. Uçaktan indik, iner inmez işte konsolosluk görevlilerimiz, Türk Hava Yolları’ndaki arkadaşlarımız karşıladılar bizi. O esnada Alman polisinin benimle görüşmek istediğini programım hakkında bilgi almak istediklerini ilettiler. Ben Alman polisi ile muhatap olmak istemedim.

ALMAN POLİSİ BİNAYA SOKMADI

Her işimiz şeffaf bizim, programlarımızın izinleri alınmış yasal toplantılar, görüşeceğimiz yerler belli, arkadaşlarımız zaten gerekli yerlerden izinlerini almışlar, hiçbir sıkıntımız yok. Vekiliniz ne yapacak Almanya’da, kimlerle görüşecek, niye geldi; bu tarz sorulara muhatap kalmış arkadaşlar. İzah etmişler, demişler; bir bilgilendirme toplantısı için geldi, ama biz bir sorun olmayacağını düşündük, çıktık havaalanından. Benim ilk toplantı yapacağım yer Avrupalı Türk Demokratlar Birliği binasıydı. O binanın önünde bir polis arabasının bulunduğunu gördük, bizi binaya sokmayacaklarını söylediler, toplantımıza bu yolla engel olacaklarını söylediler. Biz de, oradaki arkadaşlarımızın hepsini başka en yakındaki bir kardeşimizin evine geçmesini söyledik, evde toplandık, gerginlik çıkarmak istemedik. Ama ne yazık ki bu olumsuz tavır devam etti Bremen’de. Sürekli yanımızdaki arkadaşlarımızı polis arıyor, işte neredesiniz, ne yapıyorsunuz, işte evde toplanamazsınız, şunu yapamazsınız-bunu yapamazsınız. Ben gecenin geç saatlerine kadar vatandaşlarımızı evinde ziyaret ettim ve sorusu olan vatandaşlarımızın sorularını cevaplandırdım.

HAPİS CEZASI İLE TEHDİT ETTİLER

Ama gün içinde bir haber geldi bize, yarınki salon toplantımızın iptal edildiği haberini aldık. İkincisi; bir kahvaltılı toplantımız vardı ama o kahvaltılı toplantımızın da iptal edilmesi gerektiğini söylediler. Aslında bir kafede yapacaktık o toplantıyı, bunun da olmaması gerektiğini söylediler. Biz tabii tamam dedik ve ev toplantılarımıza devam ettik. Ne var ki İçişleri Bakanlığı’ndan bir yazı tebliğ edeceklerini ve emniyete gelmemi söylediler bu defa. Ben ikinci kez tekrar ettim; ben bir Türk milletvekiliyim, Almanya’nın polisine gidip de ifade vermem, onlara tekmil vermem, hiçbir şeye de imza atmam. Benim muhatabım Alman polisi değil bu ülkede. Ama o tebliği bize ulaştırdılar bir şekilde, Konsolosluğa ulaştırmışlar. Yazıyı okuduk çok enteresan bir yazı, örneğini sizinle de paylaşabilirim yazının. Ceza vereceklerini, açık ve kapalı alanda hiçbir şekilde toplantı yapamayacağımı, devam etmem halinde para cezasına çarptırılacağımı veya 1 yıla varan bir hapis cezasıyla cezalandırılacağım yönünde bir haber, bir tebliğ vardı. Bu tebliği bana ulaştırdılar, adıma düzenlenmiş bir tebliğ.

ALMANYA PKK EYLEMLERİNE SES ÇIKARMIYOR

Böyle bir şeyle Avrupa’da karşılaşmak çok üzdü beni. Şu açıdan da çok üzdü: O günlerde PKK Almanya’da çok rahat eylemlerini yapabiliyordu. Almanya’da kanunen Öcalan’ın bayrakları yasak, ama o yasaklı bayrakları ellerine alıp Bremen sokaklarında yürüyüş yaptılar. Hem de polis koruması altında. İşte bu demokrat bir duruş değil. İşte Avrupa’ya, bizim gözümüzdeki o abartılan Avrupa’ya hiç yakışan bir durum değil. Biz engellendik, Hamburg’a geçtik. Hamburg’da da yine bir salon toplantımız iptal edildi, orada yine ev buluşmalarımızı yaptık, vatandaşımızla buluştuk. Hamburg’un çok uzak noktasında arkadaşlarımız toplanmışlardı bir yere, çok da duygusal anlar yaşadık. Kapıda iki tane gencimiz nöbet tuttu herhangi bir polis baskınına karşın ve biz içeride bayraklarla süslü bir salonda çok güzel şehitlerimizi de anan bir program yaptık…”

Kaynak: Haber7

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