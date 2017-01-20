AKÇAY İLE DEVAM

20 Ocak, 2017

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Akçay ile devam

Ertan Pehlivan

HEİLBRONN- Baden Württemberg Karadenizliler Derneği, olağan genel kurul toplantısına gitti ve Tufan Akçay başkanlığında yeni yönetimini belirledi. Merkezi Heilbronn’da bulunan Baden Württemberg Karadenizliler Derneği, olağan genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirleyerek hedeflerini ortaya koydu. Yüksel Dursun ve Cumhur Demirtürk’ün divan kurulunu yönettiği toplantı saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı ile devam eden kurulda, geçmiş dönemin aklanması ardından tek liste de seçime gidilerek Tufan Akçay yeniden başkanlığa seçildi.

Harun Tekinbaş ve Fehmiye Panzehir başkan yardımcılığına seçilerek, Akçay’a en yakın isimler oldu. Buna göre ; Tufan Akçay (Başkan)

Harun Tekinbaş, Fehmiye Panzehir, Şenol Keküllüoğlu, Yunus Odabaş, Mustafa Küney, Kenan Taflan asıl isimler olurken; Hülya Keküllüoğlu, Hüseyin Kaya, Erkan Yayla yedekler listesinde yer aldı.

Denetleme kuruluna; Zeki Celap, Mehmet Artan ve Ali Çuvalcı seçildi. Teşekkür konuşması yapan yeniden seçilen Başkan Tufan Akçay, ” İhtiyaçtan dolayı kurulan derneğimiz, önemli eğlence faaliyetlerini organize ederek kendini ve kültürümüzü bölge halkına dolayısıyla Avrupa’ya bir nebze olsun tanıtıyor. Avrupa geneline dağılmış akraba ve dostları bir araya getirerek, güçlü bağların kurmasına vesile oluyor. Artık bundan sonra kültürel ve eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek ismi büyük olan derneğimizin içini de doldurmalıyız. Dayanışmaya önem verip, maneviyatın yanında ekonomik olarakta birbirimizi desteklemeliyiz. Camilerin dini eğitimi ne kadar önemli ve gerekliyse, derneklerimizin kültürel çalışmaları o kadar önemlidir” dedi.

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