AKIL AKILDAN AKILLIDIR

19 Ocak, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg Alevi Kültür Merkezi (HAKM) çatısı altında kurulan Tiyatro Divan Anatolian’ın oyuncuları, “Akıl Akıldan Akıllıdır- Hastanemiz” adlı ilk oyunlarıyla tiyatro severlerden tam not aldılar. Sternschanze semtinde bulunan Altonaer Okulu müsamere salonunda 2 gün arka arkaya sergilenen oyuna yoğun ilgi nedeniyle bazı konuklar oyunu ayakta izlemek zorunda kaldı. Ahmet Başimoğlu’nun yazıp Ahmet Çavunmirza’nın yönettiği, Zeynep Sönmez’in anlatımını üstlendiği 2 perdelik oyundaHüsniye Karkın, Gülbahar Akçiçek, Bedriye Polat, Sema Ordu, Şirin Seziş, Hakan Gök, Musa Keleş, Cahit Balat, Murat Tosun ve Ahmet Çavunmirza rol aldı. , Aylin Kılıç, Ender Can ve İmaj Video’dan Atakan’ın teknik destek sunduğu, bir akıl hastanesini konu alan oyunda siyasi hicivler, siyasetçilere ve yanlış işleyen bürokrasiye yönelik kara mizahla göndermeler yapılırken oyuncular arasındaki esprili diyaloglar seyirciyi bol bol güldürdü. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu seyirciler, oyunun ardından sahnede konukları selamlayan ekibi dakikalarca ayakta alkışladı.

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