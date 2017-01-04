AKYIL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

4 Ocak, 2017

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Halil Uygun

İstanbul’da Reina eğlence kulübünde yapılan silahlı saldırının ardında hayatını kaybeden çifte vatandaş olan Kerim Akyıl’ın cenazesi Houthalen – Helechteren belediyesinde Müslümanlara ait olan Müslüman mezarlığında def edildi. 23 yaşında hayatın baharında hayatını kaybeden Kerim Akyıl’ın tabutu Türk ve Belçika bayrakları ile sarılarak defnedildi. Aslen Kayserili olan Kerim Akyıl yılbaşı gecesi İstanbul Reina saldırısında hayatını kaybetti. Her Belçikalı Türk gibi Türkiye ve Belçika arasında gidip gelen yaşam yolculuğu, anavatanı Türkiye’de son bulan Kerim Akyıl’ın cenazesi doğduğu Belçika’da toprağa verildi. Belçika’nın Limburg eyaletin Diyanet Vakfı’na bağlı Houthalen Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Houthalen Belediyesi Müslüman Mezarlığına defnedilen Kerem Akyıl’ı, son yolculuğuna yaklaşık bin kişi uğurladı. Akyıl’ın Herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için emniyet güçleri tedbirlerine aldıkları ise dikkat çekti. Cenaze merasimine Houthalen – Helcheteren Belediye Başkanı Alain Yzerman, Başkan Yardımcıları Muhammet Oktay, Mustafa Aytar, Göksal Kanlı, Genk Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, Limburg Valisi Herman Reynders, CD&V Partisi Genel Başkanı Wouter Beke, Flaman Bölge Hükümeti Sağlık Bakanı Jo Vandeurzen Limburg bölgesinden farklı siyasi parti temsilcileri ve Anvers Başkonsolosu Metin Ergin de katıldı. Cenaze törenine Belçika medyasının ilgisi de yoğundu. Cenaze namazını Belçika Diyanet Vakfı ve Din Hizmetleri müşavir vekili Dr. Adil Şahin kıldırdı. Son derece üzüntülü olan Dr. Adil Şahin, “Burada görev yaptım, aileyi yakından tanıyorum. Vatanımızdaki elim bir terör saldırısında Akyıl ailesinin evlatlarını kaybetmesi çok manidardır. Teröre karşı birlik ve beraberlik içinde bugün cevap veriyor olmamız çok önemlidir. Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. Kerim Akyıl’ın cenazesi kılınan namazdan sonra taziyelerin aile tarafından kabulü sonrası Houthalen da mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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