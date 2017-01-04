Alaca Grosshandel’den Helâl ürünler

4 Ocak, 2017

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Haber Merkezi

STUTTGART- Türk ve Arap ürünleri toptancılığı ile ticaret hayatına atılan Hüseyin Karakaş, insanlarımızın aradığı tüm helal ürünlerin kendilerinde bulunduğunu belirterek, “talep etsinler, biz mekânlarına kadar servis araçlarımızla teslim edelim” dedi. Almanya’da İşletme Fakültesi’nde ki öğreniminin ardından, gıda sektöründe seçkin firmalarda yöneticiliğin ardından, Alaca Grosshandel’i kurarak, helal gıda maddeleri alanında ki açığı doldurmak isteyen Hüseyin Karakaş, kuruluşunun hemen ardından kısa süre içerisinde Almanya’daki bir çok caminin marketine ve helal gıda satan diğer marketlere servis yaptıklarını kaydetti. Türk gıda çeşitleri ve Arap gıda çeşitleri başta olmak üzere, ürün yelpazesinde oldukça fazla çeşit bulunan Alaca Grosshandel, düzenli servisi ve tecrübeli ekibi ile de müşterilerinden tam not alıyor. Stuttgart-Fellbach Sanayii Bölgesi’nde ki büyük deposu ile hizmet veren Alaca Grosshandel’e, her türlü bilgi ve siparişleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşmak mümkün:

Tel: 0177 – 566 2004

Email: alaca-grosshandel@outlook.de

Inh. Hüseyin Karakas

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