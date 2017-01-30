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30 Ocak, 2017

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Bild’in haberine göre Münih’de ki Ludwig-Maximilians Üniversitesinde 25 yaşındaki bir kadın tecavüze uğradı. Olay binanın ikinci katındaki tuvalette meydana geldiği belirtildi. Kimliği belirlenemeyen zanlının kadını tuvalete kadar takip ettiğini belirten polisler, kadının kolu kırık olduğundan kendini koruyamadığını ancak zanlının kolunu ısırarak yaraladığını aktardı. Tecavüzden sonra zanlıyı konuşturabilen kadın, şahsın kendisini Max diye tanıttığı, 20 yaşında olduğu ve Matematik okuduğunu belirtmiş. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan zanlıyı Münih polisi heryerde arıyor. Zanlının 25-30 yaşlarında ve yaklaşık 180 cm boyunda olduğu belirtildi. Güçlü yapısı ve dolgun suratı olduğu söylenen zanlının gözleri kahverengi olduğu ve düzgün Almanca konuştuğu gelen bilgiler arasında. Olayla ilgili bilgisi olanlar Münih polisine 089 2910-0 numarasından ulaşabilirler.

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