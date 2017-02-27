ALÇAK TAHRİKLERE KAPILMAYIN

27 Şubat, 2017

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OFFENBACH – Almanya Türk Federasyon Hessen 1. Bölge Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Offenbach Türk Alman Dostluk Derneği kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından saldırıya uğradı. Camları kırılan ve hasar gören derneğe yapılan saldırı sonrası açıklama yapan Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol “bu bir alçakça yapılmış tahrik amaçlı terör saldırısıdır. Saldırının maddi hasarla sınırlı kalması tesellimizdir. Bizim, güçlü Türkiye ile Avrupa Türklüğünün de kendini güçlü hissedeceğine yürekten inanarak devletimiz, Türkiye için Türk Milleti ve Cumhuriyetimiz için kararlı “Evet” duruşumuz bölücü terör örgütlerini rahatsız etmektedir. Bu tür saldırılar bizi yıldırmayacak çalışmalarımıza engel olamayacaktır. Almanya’nın kamu düzenine yönelik yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Emniyet birimlerinin saldırganları biran önce yakalanması ve adalete teslim etmesi muhtemel yeni saldırıların önlenmesini sağlayacaktır. Kimse tahriklere kapılmasın. Adalet er geç tecelli edecektir” dedi.

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