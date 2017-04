ALERJİK VAKALARA DİKKAT

2 Nisan, 2017

AOK-Auswertung: Allergische Rhinopathie durch Pollen nimmt zu

Bad Homburg. Im letzten verfügbaren Auswertungsjahr (2015) wurden bei 4,2 Prozent der hessischen AOK-Versicherten ein Heuschnupfen di-agnostiziert. In 2010 waren es noch 3,8 Prozent, 2006 sogar nur 3,4 Pro-zent. Außerdem stellt die AOK Hessen einen Anstieg des durchschnittli-chen Alters der Patienten fest.

Ein besonders hoher Wert wird in der Landeshauptstadt erreicht. 5,5 Prozent der Wiesbadener (Durchschnittsalter: 40 Jahre) haben 2015 auf Pollenflug (Sommer- und Herbstblüher) allergisch reagiert und sind deswegen zum Arzt gegangen. Besonders niedrig liegt der Wert indes für die Region Limburg-Weilburg (nur 2,8 Prozent). Insgesamt erscheint das Problem in größeren Städten größer zu sein als in eher ländlichen Regionen. Auch Frankfurt kommt auf einen relativ hohen Wert (2015: 5,0 Prozent), ebenso Groß-Gerau und Kassel (beide: 4,9 Prozent).

Hessen Eyaletinde Wiesbaden´lılar saman nezlesi en çok muzdarip olanlardır!

AOK´nın yapmış olduğu değerlendirmeye göre: Polen sebebi ile alerjik vakalarda artışlar gözlenmektedir.

Son kullanılabilir 2015 yılı değerlendirmesine göre: Saman nezlesi teşhisi AOK Hessen – sigortalılarda 4.2 oranında artmıştır. 2010 yılında bu rakam yüzde 3,8 iken 2006 yılında yüzde 3,4 idi. Buna ek olarak, AOK Hessen sigortalıların bu hastalığa yakalanma ortalama yaşı ise 40 yaş olarak tespit edilmiştir. 2015 yılında en fazla alejik reaksiyon veren polenler yaz ve sonbahar aylarında ortaya çıkmışlardır. Saman nezlesine ve polen alerjik reaksiyonuna en fazla yüzde 5,5 oranında Wiesbaden´de oturanlar muzdarip kalırken, bu tür şikayetlerin en az görüldüğü yerler ise yüzde 2,8 oranında Limburg-Weilburg bölgesi karşımıza çıkmaktadır. Bu oran Frankfurt´ta yüzde 5, Groß-Gerau ve Kassel´de yüzde 4,9 seviyesinde tespit edilmiştir.

