Algan’a “Başkan”lı kutlama

20 Ocak, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Ünlülerin kuaförü olarak Hamburg’da tanınan Behçet ve Bediha Algan çiftine ait “Friseur Salon Algan” 35. yılını görkemli bir törenle kutladı. Bay ve Bayan kuaförü olarak 35 yıldır aynı adresde hizmet veren kuförün 35. yaşgünü kutlamasına “Altona Muhtarı” lakabıyla da tanınan Behçet Algan’ın yakın dostu olan Hamburg Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Olaf Scholz da katıldı. İş dünyası, sanat, spor ve dernek temsilcileri ile politikacılardan oluşan çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamada konuşan Scholz, 35 yıllık emeğinden dolayı Algan’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

SCHOLZ’A ANLAMLI HEDİYE

Aynı zamanda SPD’de Altona Belediye Meclis Üyesi olarak da görev yapan, Hamburg Galatasaraylılar Derneği’nin kurucu başkanı Behçet Algan ise tüm katılımcılara teşekkür ederek “Bu mutlu günümde yanımda olduğunuz için çok mutluyum. Yerimiz çok büyük olmadığı için birçok dostumuzu da davet edemediğim için aflarına sığınıyorum” dedi. Olaf Scholz’a hitaben yaptığı konuşmada ise “Olaf’la dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor. 25. kuruluş yıldönümüne Hamburg Eyalet Milletvekili olarak katılan Olaf, 35. yılımıza eyalet başbakanı olarak katıldı. Bir dahaki kutlamamıza da inşallah Almanya Başbakanı olarak katılır” diye temennide bulunması Scholz’u da gülümsetti. Behçet ve Behiye Aşgan çifti, Türkiye’de halı üzerine dokunan Olaf Scholz ve Britta Ernst çiftinin resimlerinin olduğu iki ayrı tabloyu da Scholz’a hediye ettiler. Türk çayını sevmesiyle bilinen Scholz da bu hediyeye teşekkür ederek, daha sonra çay ve börek keyfi yaptı.

ALTONA MUHTARI

Açık büfe ikramların da yapıldığı kutlamaya, Algan’ın oğlu Berkant Algan’ın antrenörlüğünü yaptığı Altona 93 takımı da tam kadro olarak katılarak günün anısını toplu çekilen resimle taçlandırdılar. Sanat, spor ve siyasetle yıllardır iç içe yaşayan Behçet Algan’ın işyerinin duvarlarında yer alan ünlülerin resimleri de büyük ilgi odağı oldu. “Ünlüleri Berberi” lakabını almasında etkili olan bu resimlerde, Türk ve yabancı bir çok ünlüyle çekilen resimlerini duvarlara asan Algan’ın işyeri, kuaför dükkanından ziyade sanki bir müzeyi andırıyor. Bu da katılımcıların büyük dikkatini çekiyor. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla da adeta bir muhtar gibi ilgilenen Algan’a bundan dolayı da “Altona’nın Muhtarı” lakabı takılmış.

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