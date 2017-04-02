Ali Akçe güven tazeledi

2 Nisan, 2017

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Cihan Arman

AUGSBURG- DİTİB Augsburg-Kammgarn Selimiye Camii’nin toplantı salonunda üyelerin katılımı ile genel kurul seçimi gerçekleştirildi ve dernek başkanlığına yeniden Ali Akce seçildi. Düzenlenen genel kurul toplantısına DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kalata ile çok sayıda üye katıldı. İstiklal Marşı ve Kammgarn Din Görevlisi Faruk Aydın tarafından okunan Kuran-ı Kerim’in ardından başlayan genel kurul toplantısında divan başkanlığına Ayhan Kalata ve katip görevlerini Ahmet Taslacı ve Mehmet Seray üstlendi. Dernek başkanı Ali Akçe, muhasebe ve faaliyet raporunu okudu.

Genel kurulda yapılan yönetim kurulu seçiminde Ali Akçe tekrar başkan olarak seçildi. Yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: Ali Akçe, Selim Tefci, Hanifi Büyükekmekci, Mahiye Ayverdi, Ayhan Akbaydoğan ve Ömer Kara. Denetleme Kurulu’na ise Bülent Yıldırım, Selçuk Toy ve Birol Deniz getirildi. Genel kurulda caminin inşaatının başlamasından bitimine kadar çekilen resimlerden olusan slayt gösterisi ve caminin üyelerinden vefat edenlerin slayt gösterisi büyük beğeni topladı ve duygusal anlar yaşandı. Başkan Ali Akçe, teşekkür konuşmasında, “Bizleri zor günlerimizde yalnız bırakmayan üyelerimize, dostlarımıza ve hayırseverlere teşekkür ederim. Sizler bizleri mahçup etmediniz, ben ve idareci arkadaşlarım da sizleri mahçup etmeyeceğiz, elimizden geldiği kadar hizmetimizi yapacağız. Allah herkesten razı olsun.” dedi.

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