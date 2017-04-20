Alkışlar Wiesloch’a

20 Nisan, 2017

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Muzaffer Çetin-HEİDELBERG

Heidelberg kentinde Baden Futbol Federasyonu’nun organizasyonluğunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen ”Rothaus Kupası” bu yıl Türk takımı Fc. Wiesloch’un oldu. Turnuvaya yaklaşık 82 takımın katıldığı geleneksel ve geniş katılımlı Organizasyonda, Kreisliga’da oynayan Türk takımı Fc. Wiesloch finalde A Liga takımı ASC Neuenheim 2 ile karşılaştı. Maça çok istekli ve azimli başlayan Wiesloch, Burak Güner’in attığı golle 1-0 öne geçtiler. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya’da atak başlamasına rağmen fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarının 82 dakikasında Kalecinin ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasıyla 10 kişi kalan Fc. Wİesloch, maçın uzatma dakikalarında 90+3 de defansın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu ağlarında görünce rakip takım ASC Neuenheim 2 durumu eşitledi 1-1. Uzatmalarda eşitlik bozulmadı. Penaltı atışları sonucunda rakibini 6-4 yenerek ikinci kez kupanın sahibi oldular. Final sonunda, Baden bölgesi Federasyonu tarafında takıma şampiyonluk kupası, madalya ve 250 Euro para ödülü verildi. Fc. Wiesloch’un başarılı antrenörü Mehmet Öztürk, ”27 yıl sonra üst üste iki yıldır bu güzide kupayı kazanmanın hazzını ve gururunu yaşıyoruz. Yönetimle, futbolcularla birlikte yaşanabilecek en güzel olay kupa almak ve şampiyon olmaktır. Sezon başında beri çok çalıştık emek verdik. İki hedefimiz vardı birini gerçekleştirerek bölgenin en prestijli kupasını aldık. İkinci hedefimiz olan lig şampiyonluğu. İnşallah sezon sonunda şampiyon olarak bir üst lige yükselmek bizi mutlu eder” dedi.

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