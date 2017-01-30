ALMAN MEDYASI HEDEF HALİNE GETİRDİ

30 Ocak, 2017

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FRANKFURT – Bünyesinde daha çok Türkleri barındıran BIG Partisi, Alman siyasetinin temel taşlarından biri olmayı hedeflerken Alman medyası tarafından adeta hedef tahtasına oturtuldu. BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız “Alman medyasının seçimlerde başarısız olmaları için ellerinden gelen herşeyi yaptığını” söyledi. Yıldız, Alman medyası partimizi İslam ve Türk partisi ilan etti. Bir dönem Ankara’nın truva atı dediler. Ardından partimize yönelik saldırılar başladı. Hatta daha Ileri giderek bazı üyelerimizin posta kutularına ırkçılar Türkiye’ye dönüş biletleri atıp geri dönün mesajı verdiler. Bizim kimse ile bir problemimiz yok. Federal Anayasa’nın öngördüğü hakları Müslümanlar içinde talep ediyoruz” dedi.

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