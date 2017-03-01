Alman öğrencilerden cami ziyareti

1 Mart, 2017

Yorum Yok

Mustafa Karaman

STUTTGART- DİTİB’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii Derneği’ni Katolik Albertus-Magnus-Gymnasium iki sekizinci sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 60 Lise öğrenci iki öğretmeni ile beraber ziyaret etti. Diyalog Sorumlusu İlyas Gürbüz ile Camii İmamıları Eyüp San ile Engin Öztürk hazır bulundular. Stuttgart’ın Sommerrain ilçesinde bulunan Katolik Albertus-Magnus-Gymnasium öğrencilerinin işlediği dünyadaki mevcut İslam, Hristiyan ve Musevilik inançlarını hakkındaki konuları ve Hristiyanlık ile İslam hakkındaki tarih ve iki inancın birbirleri ile bağı konularını işledikleri söyleyen Almanca ve Din Dersleri gönüllü öğretmen Dr. Alfred Hagemann, birçok ortak yönleri olan bu iki inancın arasındaki farklılıkları ve İslam dini hakkında geniş bilgi almak için yerinde göstermek ve incelemelerde bulunmak istedik dedi. Diyalog Sorumlusu İlyas Gürbüz, öğrencilere ve beraberindeki öğretmenlere camiyi gezdirip derneğin yapısı, biçimi, işleyişi, yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin merakla sordukları sorular da cevaplandırıldı. Bu ziyarette öğrencilerin özellikle ibadet bölümünün büyüleyici ve hasmetli güzelliğine hayran kaldıkları gözlenirken aynı zamanda Stuttgart-Feuerbach Yeni Camii Din Görevlisi Eyüp San’ın kıldırdığı ikindi namazını izleme imkanı da buldular. Gayet güzel ve dostane bir şekilde gerçekleşen bu ziyarette, dili, dini, ırkı ve kultürü ne olursa olsun insanların birlik beraberlik ve karşılıklı anlayış içersinde bir çok şeyin beraberce paylaşılması gereği üzerinde vurgular yapıldı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

