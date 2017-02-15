ALMAN OKULUNDAN CAMİ ZİYARETİ
- 15 Şubat, 2017
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Kâmil Yılmaz
MÖRFELDEN-WALLDORF – Almanya’nın Hessen eyaletinde Frankfurt bölgesinde bulunan Alman okulu tarafından camiye bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleşti. DİTİB’e bağlı olarak faaliyet gösteren Mörfelden-Walldorf Mimar Sinan Cami’ne gelen öğrencilere Din Görevlisi Hüseyin Şahinkaya ve öğretmen Zeliha Konuk tarafından cami hakkında bilgiler verildi. İslam dini ile Hıristiyanlık arasındaki farklıların da dile getirildiği ziyarette, öğrencilerin merakla sordukları sorular da cevaplandırıldı. Ziyaret sonunda dernek yöneticileri tarafından hediyeler ve küçük çapta ikramların ardından öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.
Haber Kaynağı: DİTİB Mörfelden-Walldorf Camii, Hüseyin Şahinkaya