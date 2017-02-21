ALMAN SÜRÜCÜYE REKOR CEZA
- 21 Şubat, 2017
Sürat konusunda Avrupa’nın en hassas ülkesi olan İsviçre’de sürat tutkunu bir Alman’a 30 ay hapis cezası verildi.
A2 otoyolunda 200 kilometre hız yapan ve 16 kilometre uzunluğundaki Gotthart tünelinde on kez sollama yapan 40 yaşındaki Alman sürücü, çıkarıldığı Logano Kantonu bölge mahkemesi tarafından 30 ay hapis cezasına çaptırıldı. Trafik kurallarını ihlal etmek ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçlarından verilen cezanın para cezasına çevrilemeyeceği duyuruldu.
CEZA, PARAYA ÇEVRİLMEYECEK
Trafik kurallarını ihlal etmek ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçlarından verilen cezanın para cezasına çevrilemeyeceği duyuruldu.