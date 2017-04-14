ALMANLAR DOSTUMUZ ÇIKTI

14 Nisan, 2017

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SELAHATTiN ÖZDEMiR

NECKARSULM-Almanya’da yapılan bir araştırma vatandaşların çoğunun ülkede Türkler ve Almanların iyi geçindiği görüşünde olduğunu ortaya koydu. Ankara ve Berlin arasında yaşanan gerginliğe rağmen Almanya’daki vatandaşların çoğu, ülkede Türkler ve Almanlar arasındaki ilişkileri olumlu olarak değerlendiriyor. Alman kamu televizyonu ARD tarafından yaptırılan ve Perşembe akşamı sonuçları açıklanan “Almanya’da Trend” (Deutschlandtrend) adlı araştırmaya göre, Almanya’da vatandaşların yüzde 60’ı ülkedeki Türkler ve Almanların birlikte yaşamını “çok iyi” ve “iyi” olarak ifade etti. İlişkileri ankete katılanların yüzde 31’i “kötü” ve sadece yüzde 5’i çok “kötü” olarak değerlendirdi. Araştırma sonucuna göre, özellikle Yeşiller partisi seçmenleri Türkler ve Almanlar arasındaki ilişkileri olumlu olarak değerlendiriyor. Buna göre, Yeşiller partisi seçmenlerinin yüzde 79’u birlikte yaşamı “çok iyi” ve “iyi” olarak nitelendirdi. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini tercih eden kesimin yüzde 65’i, Sol Parti yanlılarının yüzde 64’ü, Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeninin ise yüzde 63’ü Türklerle Almanların bu ülkedeki birlikte yaşamlarını “çok iyi” ve “iyi” olarak ifade etti. Hür Demokrat Parti’yi (FDP) seçen kesimde bu oranın yüzde 58 olduğu tespit edildi. Sağ popülist Almanya için Alternatif partisini (AfD) tercih edenlerin ise sadece yüzde 28’i Türkler ve Almanların birlikte yaşamını “çok iyi” veya “iyi” olarak nitelendirdi. Araştırmaya göre, Almanya için Alternatif seçmeninin yüzde 69’u Türkler ve Almanlar arasındaki ilişkileri “kötü” ve “çok kötü” olarak değerlendiriyor. ARD tarafından Infratest araştırma şirketine 10-11 Nisan tarihlerinde yaptırılan ankete 18 yaş üzerindeki bin iki kişi katıldı. Araştırmanın hata payının yüzde 1,4 ile 3,1 arasında olduğu tahmin ediliyor.

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