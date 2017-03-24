ALMANLARDAN CAMİYE ZİYARET

24 Mart, 2017

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Cumhur Özcan

KARLSRUHE- Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliği’ne bağlı Achern DİTİB Yunus Emre Camii Cemiyeti’nin daveti üzerine bir grup Alman camiyi ziyaret etti. Dernek Başkanı Yakup Keskin’in karşıladığı misafirlere İslamiyet hakkında bilgi verildi. Caminin çalışmaları hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Keskin “Camilerimiz hem ibadethane, hem eğitim merkezi olarak hizmet veriyor. Milli ve kültürel değerlerin korunduğu çok yönlü hizmetlerimiz devam edecek” dedi. Camideki resim sergisini de gezen ziyaretçilere Türk mutfağının leziz tatlarından ikram edildi.

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