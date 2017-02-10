İHRACAAT VE İTHALAT REKORU

10 Şubat, 2017

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Almanya, geçen yıl 1 trilyon 207,5 milyar avroluk ihracat, 954,6 milyar avroluk da ithalat yaparak yeni rekor seviyeye ulaştı

FRANKFURT (AA) – Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, 2016 yılında 1 trilyon 207,5 milyar avroluk ihracat, 954,6 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirerek rekor kırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) geçici verilerine göre, Almanya’nın ihracatı geçen yıl yıllık bazda yüzde 1,2, ithalatı da yüzde 0,6 arttı.

2015 yılında 1 trilyon 193,6 milyar avroluk ihracat ve 949,2 milyar avroluk ithalat gerçekleştiren Almanya, 2016 yılında ise 1 trilyon 207,5 milyar avroluk ihracat ve 954,6 milyar avroluk da ithalat yaptı. Böylece, ülkenin ihracat ve ithalatı daha önce 2015’te kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinin üstünde gerçekleşerek yeni rekor seviyeye ulaştı.

Ülkenin dış ticaret dengesi de geçen yıl 252,9 milyar avro ile 2015 yılındaki 244,3 milyar avroluk dış ticaret dengesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Almanya, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 707,9 milyar avro değerinde mal gönderirken bu ülkelerden 632,5 milyar avroluk mal aldı. 2015 yılına kıyasla geçen yıl, AB ülkelerine ihracat yüzde 2,2, ithalat da yüzde 1,8 artış kaydetti.

2016’da Avro Bölgesi ülkelerine ise 441,8 milyar avroluk ihracat yapılırken, bu ülkelerden 428,9 milyar avroluk mal satın alındı.

Almanya, geçen yıl AB dışındaki ülkelere de 499,6 milyar avroluk ihracat gerçekleştirdi. Almanya’nın bu ülkelerden ithalatı da 322,1 milyar avro olarak belirlendi. 2015 yılına oranla Almanya’nın AB dışındaki ülkelere ihracatı yüzde 0,2, bu ülkelerden ithalatı ise yüzde 1,7 geriledi.

2016 yılının aralık ayı ele alındığında ise Almanya’nın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 artarak 97,4 milyar avro ve ithalatı da yüzde 7,4’lük artışla 78,7 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

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