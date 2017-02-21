ALMANYA ASKER SAYISINI ARTIRACAK

21 Şubat, 2017

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Almanya’nın artan görevler sebebiyle mevcut durumda 178 bin olan asker sayısını 2024 yılına kadar 198 bine yükselteceği belirtildi

Almanya Savunma Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada, bugün personel durumuna ilişkin yapılan toplantıda askeri ve sivil hizmetler görevlerinde ek personele ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılına kadar asker sayısının 198 bine, sivil hizmet görevi yapan personel sayısının 61 bin 400’e çıkartılmasının planlandığı ifade edildi.

Daha önce asker sayısı için bir üst sınırın belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bundan sonra her yıl personel ihtiyacının gözden geçirileceği ve bu değerlendirmelere uygun hale getirileceği kaydedildi.

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