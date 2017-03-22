ALMANYA PKK ŞİDDETİNE KAYITSIZ

22 Mart, 2017

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KÖLN – Geçen yıl 12 Ocak’ta Heilbronn’daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisi yakınında kuru sıkı tabancayla ateş ederek bölgedekileri tehdit eden PKK terör örgütü üyeleri, 9 Kasım 2016’da Oldenburg’daki DİTİB camisi derneğine, yanıcı ve patlayıcı maddelerle saldırı düzenledi. Terör örgütü üyeleri, 17 Kasım 2016’da da Stade’deki Ulu Cami’nin camlarını indirdi, caminin duvarına terör örgütünün sloganlarını yazdı.

UETD şubeleri kundaklandı

PKK terör örgütünün, geçen yıl en yoğun hedef aldığı kurum da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) oldu. UETD’nin Dinslaken’daki temsilciliğine 22 Mart’ta, Grevenbroich’taki temsilciliğine de 26 Mart’ta molotof kokteyli ile saldıran terör örgütü üyeleri, 29 Mart’ta ise UETD’nin Hamburg temsilcisinin aracını kundakladı. Yine geçen yıl, UETD’nin Münih, Leverkusen ve Essen kentlerindeki temsilcilikleri terör örgütü tarafından hedef alındı. PKK üyeleri, Kiel, Lübeck, Köln ve Hamburg kentlerindeki sokak gösterileri sırasında da Türk vatandaşlarına saldırarak, 19 kişiyi yaraladı. Terör örgütü yandaşları, gösterilerde yakınından geçtikleri Türklere ati iş yerlerine saldırarak buralarda hasara yol açtı.

PKK’nın Almanya’daki faaliyetleri

PKK ile bağlantılı gençlik gruplarının, şiddet eylemlerini sosyal medya hesapları üzerinden üstlenmeleri, serbestçe propagandalarını sürdürmeleri dikkati çekiyor.Terör örgütü PKK, Almanya’yı propaganda ve lojistik faaliyetlerinin yanı sıra mali kaynaklarını geliştirmek için de kullanıyor. Gözlemciler, Almanya’da PKK’nın zorla toplanan haraçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı yollarla temin ettiği gelirlerin yanı sıra çok daha büyük mali kaynağa sahip olduğunu tahmin ediyor.

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