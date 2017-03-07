ALMANYA RESMEN “TARAF” OLDU

7 Mart, 2017

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KÖLN – TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinatörü Mustafa Yeneroğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg ziyareti öncesi yaşananlar münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Türkiye Dışişleri Bakanı’nın toplantı yapmasının engellenmesi Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir dip noktayı işaret etmektedir. Almanya artık bu referandumda taraf olmuştur.” diyen Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk-Alman ilişkilerindeki bozulma her geçen gün daha derinleşiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da toplantı yapacağı ‘Plaza Event Center’ salonunun resmî daireler tarafından kullanıma kapatılması şu ana kadar oynanan kötü tiyatro oyununun en kötü sahnesi niteliğindedir. Bunun hemen öncesinde de Sayın Dışişleri Bakanı’nın kalacak olduğu otel, rezervasyonu hiçbir gerekçe göstermeden iptal etmiş, Almanya Dışişleri Bakanlığının olaya müdahil olmasıyla birlikte iptal geri çekilmiştir. Hem salonun kullanıma kapatılması hem de otelin rezervasyonu iptal etmeye çalışması, açık bir şekilde Bakan’ın konuşma yapmasını engelleme amaçlı atılmış adımlardır. Toplantının gerçekleşmesi planlanan binada 10 yılı aşkı süredir birçok program yapılmış, işletmecinin ifade ettiğine göre şu ana kadar binada herhangi bir kusur bulunmamıştır. İşletmecinin elinden aniden ruhsatının alınması da başlı başına bir skandaldır ve Almanya’nın ifade özgürlüğü konusunda hangi aşamada olduğunu göstermesi açısından oldukça manidardır. Bir tarafta AK Partili milletvekillerinin ve bakanların toplantıları sistematik bir şekilde engellenirken, diğer tarafta Türkiye’den gelen muhalif partilerin programları yerel makamlar tarafından desteklenmektedir. Almanya bu uygulamalarıyla Türkiye içi seçim yarışına müdahil olmakta ve açık bir şekilde taraf tutmaktadır. Netice itibarıyla da bütün güvenilirliğini kaybetmektedir.”

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