ALMANYA BİZİ CİDDİYE ALMALI

25 Ocak, 2017

Yorum Yok

Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

Karlsruhe Müsatakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) yeni üyelerinde katıldığı ilk üyeler toplantısı ‘MÜSKA – 2017’ Karlsruhe Achat Plaza’da düzenledi. 29 Eylül 2016’da açılan Karlsruhe Müsiad şubesi ilk üyeler sempozyumuna Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, MÜSİAD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi N. Alper Esen, MÜSİAD Amerika Başkanı Mustafa Tuncer, Stuttgart Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu, MÜSİAD Frankfurt Başkanı Musa Aydın, MÜSİAD Karlsruhe Başkan Burhan Sağlam, 2. Erdem Arın, MÜSİAD Karlsruhe Yönetim Kurulu, UETD Baden Bölge Başkanı Levent Polat, Post gazetesi Baden-Württemberg temsilcisi Ali Batmaz ve iş adamları katıldı. Sunumunu Filiz Sofyalı’nın yaptığı Sempozyum Müsaid tanıtım filimi ile başladı.

BİZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TOPLUMUZ:

MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Burhan Sağlam yaptığı açılış konuşmasında, “MÜSİAD’ın kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, baden bölgesinde o kadar çok Türk kökenli iş adamımız var ki onları bir araya getirmek ve bir çatı altında olmak için MÜSİAD Karlsruhe şubesini açtık. Biz hiç bir partinin, hiç bir kurumun arka bahçesi olmaksızın, Türkiye devletinin Türk vatandaşının ve Türk iş adamlarını tanıtmak, anlatmak köklerini en iyi şekilde temsil etmek adına birlik ve beraberliklerin nasıl meyveler verdiğini millete anlatmak için kurduklarını söyledi. Şunu samimiyetle söylemek istiyorum, biz tek başına hiç bir şey yapamayız. Ancak sizlerleri katılımı ve birlektiliği ile MÜSİAD ailesini güçlendirir genişletirsek ancak o zaman bir oluruz, güçlü oluruz, diri oluruz, iri oluruz. Biz Türk kökenli iş adamları yaşadığımız ülkenin kalkınması ve gelişmesi için vergilerimizi veriyoruz ama bir çok konunun dışında tutuluyoruz, ama ay sonunda vergiler aylığınızdan kesiliyor. Bizi görmemeye çalışan Alman devletine ve makamlarına şunu söylemek istiyorum Bu gün buradaki şu topluluğun yıllık cirosu 350 milyon Euro’nun üzerinde. Aslında biz daha çok büyük çok daha güçlü bir toplumuz. Bu konumumuzu iyi analize edip korumamız gerekiyor. Bunu iyi işleyeceğiz ve farklı bir boyuta getirmemiz gerekiyor. ‘Bu yıl içinde Almanya’da seçimler yapılacak ve maalesef adayları tanımıyoruz. Bizleri neler bekliyor? Bizlerden beklentileri ne biliyormuyuz? Biz yaşadığımız bu ülkeye bir şeyler verebilirmiyiz’? BizTürk kökenli iş adamlarında ciddi vergiler kesilirken milliyetinize, adınıza bakmıyorlar sormuyorlar. Bizim varlığımızda haberdar olup bizi ciddiye alıp bizimle masaya oturup geleceğimizi birlikte konuşmalıyız. Bugün buradaki şu topluluğun, önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyar Euro cirosu olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunu abartmıyor iddia ediyorum.”

TARİHİ DOSTLUK

Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol’da yaptığı konuşmada ‘Türkiye ile Almanya tarihe giden bir dostluğun bir çok alanda önemli ilişkilerinin olduğunu söyleyerek, buradaki işveren derneklerin ekonomik ve ticari alandaki faaliyetlerinin yanısıra sosyal alandaki çalışmalarınıda önemsiyoruz. Almanya’da ki Türk toplumu çeşitliği yansıtıyor. Derneklerin çalışma alanları farklılık gösterebiliyor. Önemli olan bu farklılıkları sınırları dışına taşmadan yürütebilmek ve birlikte hareket etmemiz gerekli. Alman makamlarından yıllarca bu ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulunan Türkiye kökenlilerin varlığını dini ve kültürel kimlikleriyle birlikte sözde değil özde kabul etmelerini olabilecek farklı görüşlere sadakatsizlik olarak yaftalamadan eğitimde, iş hayatında ayrımcı uygulamalara göstermede Türk toplumuna her alanda gerçek fırsat eşitliğini sağlamalarını bekliyoruz. Başarıların tek taraflı olmayacağını, Alman makamların sözde değil özde kabul etmelidir dedi.

MÜSİAD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi N. Alper Esen, ”Müsiad ve genç Müsiad’lara yönelik yaptığı konuşmada; Genç Müsiad, Müsiad’ın en önemli, en büyük başarılı projesi olduğunu söyleyerek genç Müsiad’lar dünya’yı ve geleceğimizi teslim edeceğimiz sizler, bizlerin enerjisi geleçeğimizin teminatısınız. Siz genç Müsiad’lılar kendinize, çevrenize, ve ülkenize daha fazla ehemmiyet verin. Çünkü siz geleceğin kurucularısınız. Gençler, Türkiye’de darbe girişimine kadar bir Türkiye vardı, darbe girişiminden Amerika seçimlerine kadar bir başka Türkiye ve dünya’ya var. Dünya’yı yönetecek olan Amerika devletinin yeni kabinesinin yarısı emekli general, yarısıda yatırımcı, şirket yöneticisi, iş adamı. Güvenlik ve ticari diplomasiye dayanan yeni bir dünya oluşumuna merhaba dedik. Dünyadaki bu hızlı değişimde güvenlik ve ticaretin ön plana çıktığını söyleyerek Müsiad nasıl bir konum alacak, biz bu olayın neresindeyiz, nasıl stratejilerimiz olacak bunu soracağız.”

BİZİM DİNİMİZLE İNANCIMIZLA HİÇ BİR DERDİMİZ OLMADI:

MÜSİAD demek müstakil demek aynı zamanda, (Müslüman, Mümin, Mütedeil) bizim dinimiz ve inanç değerlerimizle hiç bir sıkıntımız olmadı olmazda. Yeterki o ‘MÜ’ mürted veya münafık olmasın. Değerli iş adamları gençler, Müsiad sizlere bir şeyler verirken sen günlük düşünmeyeceksin diyerek, tüm şubelerin birbirleri ile bağlı çalışıp dayanışma içinde geleceğimize yön vermek zorundayız. Müsiad’ın üç ‘İ’si (irtibat, iştirak, istifade) olması gerektiğini söyleyerek üyelerin stratejisi olması gerektiğini, dayanışma ve ahlak içinde olunmasının başarıya götüreceğini belirtti. Teşkilat Komisyonu Başkanı Erkan Çelik, 40 müsiad derneği hakkında bilği vererek, 1990 yılında kurulan Müsiad’ın 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, dünya çapında 181 irtibat noktasında 60.000 işletmeyi temsil ettiğini söyledi. Sempozyumda; MÜSİAD Amerika Başkanı Mustafa Tuncer, Stutgart Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu’da birer konuşma yaptılar. Program sonunda Karlsruhe Müsiad’a katılan yeni üyelere Müsiad rozeti ve üyelik belgelerini başkan Burhan Sağlam taktı. Amerika Müsiad Başkanı Mustafa Tuncer ve Müsiad Merkez yönetim kurulu üyesi Alper Esen’ede Karlsruhe Müsiad fahri üyelik belgesi verildi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

