ALMANYA’DA 18 YAŞ ALTI EVLİLİKLER….

5 Nisan, 2017

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Federal Adalet Bakanı Heiko Maas tarafından hazırlanan yasa tasarısı, 18 yaş altındakilerin evlenmelerini yasaklıyor. Tasarının yasalaşması durumunda, şu anda 16 yaş altında evli olanların evlilikleri de geçersiz sayılacak.16 ve 17 yaşında olanların evliliklerine ise mahkeme karar verecek. Çocuk yaşta evli olanların Almanya’ya gelmesi durumunda, çocukların devlet koruması altına alınmaları da söz konusu olabilecek. Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti SPD’den oluşan büyük koalisyonun amacı, yasayı parlamento tatile girmeden önce Federal Parlamento’dan geçirmek. Çocuk evlilikleri, Almanya’nın gündemine sığınmacılarla birlikte oturmuştu. 2016 yılı verilerine göre, Almanya’da 360’ı 14 yaş altı olmak üzere, bin 500 dolayında çocuk yaşta evli bulunuyor. Almanya’da mevcut yasalara göre, 16 yaşından itibaren istisnai durumlarda evliliğe izin verilebiliyor.

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