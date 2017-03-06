ALMANYA’DA 3 BİN 92 TÜRK…

6 Mart, 2017

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “147 ülkede 5 bin 531 tutuklu ve hükümlü Türk bulunuyor.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 147 ülkede 5 bin 531 Türkün tutuklu ve hükümlü olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışında yargılanan Türk vatandaşlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Dış temsilciliklerden intikal eden bilgilere göre Almanya’da 3 bin 92, Yunanistan’da 376, KKTC’de 218, Gürcistan’da 139, Belçika’da 202, Avusturya’da 202, Fransa’da 175, Hollanda’da 118, İsviçre’de 94, Amerika’da 56, Danimarka’da 62, Romanya’da 68, Suudi Arabistan’da 53, Rusya’da 47, Bulgaristan’da 45, İngiltere’de 33, İtalya’da 61 tutuklu ve hükümlü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, diğerleriyle birlikte 147 ülkede 5 bin 531 tutuklu ve hükümlü Türkün bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, 2008-2016 yılları arasında yurt dışında kayıp olup, akıbeti araştırılan Yunanistan’da 42 vatandaşın olduğunu, bunlardan 3’ünün bulunduğuna değinerek, aynı dönemde İtalya’da 11, Fransa ve Belçika’da 3, Bahamalar’da 2, İrlanda’da bir, Suudi Arabistan’da bir ve ABD’de bir vatandaşın kayıp olduğunu, kendilerinden haber alınamadığını bildirdi.

2008-2016 döneminde cezaevlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin bilgiler de veren Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkmenistan’da 2 014 yılında bir ve geçen yıl da bir vatandaşımız doğal nedenler nedeniyle cezaevinde vefat etti. Yunanistan’da 2011 yılında Pire-Koridallos Cezaevi Psikiyatri Kliniğinde tedavi gören bir vatandaşımız Yunan uyruklu başka bir hasta tarafından öldürüldü. 2012 yılında aynı cezaevinde bulunan bir vatandaşımız kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Interpol tarafından aranan bir başka vatandaşımız, Korfu Adası’nda polis nezarethanesinde intihar etti. 2013 yılında Pire-Koridallos Cezaevi Hastanesinde bir vatandaşımız tedavi sürecinde, 2015 yılında aynı cezaevinde bir vatandaşımız da solunum yetmezliği nedeniyle, geçen yıl 3 vatandaşımız cezaevindeyken sevk edildikleri devlet hastanelerinde vefat etti. Geçen yıl aynı cezaevi hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımız da odasında asılı olarak bulundu.

Belçika’da bir vatandaşımız gardiyan şiddeti nedeniyle, 2 vatandaşımız intihar etmek suretiyle hayatlarını kaybetti. Norveç’te aynı zaman Norveç vatandaşlığına da sahip vatandaşımız geçen yıl Ringerike İnfaz Kurumunda şüpheli bir şekilde vefat etti. Norveç makamlarının konuya ilişkin soruşturması devam etmektedir.

Fransa’da aynı dönemde biri intihar, diğeri de beyin kanaması sonucu cezaevlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı iki. Suudi Arabistan’da 2015 yılında bir vatandaşımız kalp ve dolaşım rahatsızlığı sebebiyle cezaevinde vefat etti.”

“293 kişi Türkiye’ye nakledildi”

Yurt dışında tutuklu ve hükümlü bulunan vatandaşların cezalarını Türkiye’de çekmek için talepte bulunabildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “2008 yılında 51, 2009 yılında 31, 2010 yılında 43, 2011 yılında 34, 2012 yılında 30, 2013 yılında 31, 2014 yılında 23, 2015 yılında 27, geçen yıl ise 23 kişi olmak üzere 293 vatandaşımız ülkemize nakledilmiştir.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yurt dışında tutuklanan veya hüküm giyen vatandaşlar hakkında yapılan cezaevi ziyaretleri, yakınlarının başvuruları ve bunlardan Türkiye’de suç işleyenler hakkında İnterpol kanalıyla yapılan yazışmalarla bilgi sahibi olunduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Yurtdışında tutuklanan vatandaşlarımızın adil şekilde yargılanmalarını teminen idari bakımdan mümkün olan girişimler ilgili ülke makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak yapılmakta ve imkanlar dahilinde duruşmaları izlenmektedir. Bunlara ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun bulundukları yerlerde temsilciliklerde istihdam edilen sözleşmeli hukuk danışmanlarıyla kendilerine gerekli danışmanlık ve yönlendirmelerde bulunulmakta. Halen 42 temsilciliğimizde sözleşmeli hukuk danışmanlığı hizmeti sunulmakta ve bunların sayısının artırılmasına gayret edilmektedir. Ayrıca Afrika, Latin Amerika ve Uzakdoğu ülkeleriyle gelişen ilişkilerimizle bu ülkelerde yeni temsilcilikler açılmakta, hükümlü nakli ile suçlu iadesine de cevaz veren adli yardımlaşma anlaşmalarının hızla akdedilmesi için Adalet Bakanlığımız ile çalışmalar sürdürülmektedir.”

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