ALMANYA’DA 6 GENÇ ÖLÜ BULUNDU

30 Ocak, 2017

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Anıl Üret

NÜRNBERG- Doğum günü partisi 6 ölü ile sonuçlandı Würzburg yakınlarındaki Arnstein’da 6 genç bir kulübede ölü bulundu. Focus Online haberine göre Frankonya basın sözcüsü Björn Schmitt, ölüm nedenlerinin daha netlik kazanmadığını söyledi. Kulübenin çok ıssız bir noktada olduğunu ve Arnstein’a birkaç kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen yetkililer, cinayetin olasılık dışı olduğu kanısına vardılar. 6 gencin toplanıp arkadaşlarının 18. yaş gününü kutlamak için orada bulunduğu kaydedildi. Sabah saatlerinde iki çocuğunun hala geri eve gelmediğini gören baba, merak edip kulübeye gidince dehşet manzarayla karşılaştı. Kızının ve oğlunun yanı sıra diğer 4 çocuğun cansız bedenlerini bulan baba hemen polisi çağırdı. Gençlerin soğukta üşümemek için ateş yaktıkları ve kapalı alan içinde dumandan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

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