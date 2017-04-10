ALMANYA’DA SEÇİME KATILIM…
- 10 Nisan, 2017
Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya’da halk oylamasına yoğun ilgi gösterildi, Türkiye Gazetesi Avrupa’nın Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, halk oylamasında Almanya’da 14 gün içinde 1 milyon 430 bin 127 seçmenden 697 bin 435 kişi oy kullandı.
Almanya’da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına giden seçmen sayısı toplam 697 bin 435 oldu. 1 Kasım Milletvekili Seçimlerine kıyasla Almanya’da katılımda yüzde 8 artış oldu.
ALMANYA’DA YAKLAŞIK YÜZDE 49 SANDIĞA GİTME ORANI
Almanya’da 1 Kasım seçimlerine oranla halk oylamasına katılım fazla oldu. Kayıtlı 1 milyon 430 bin 127 seçmenin olduğu ülkede toplamda 697 bin 435 oy kullanıldı.
Seçmenin yaklaşık yüzde 49’ının sandığa gittiği Almanya’da, bu oran 1 Kasım seçimlerinde yüzde 40’ydi.
Yurtdışında yaşayan 57 ülkeden toplam 1 milyon 396 bin 697 vatandaşımız 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen halk oylamasında oyunu kullandı.
1 Kasım Milletvekili Seçimlerine kıyasla dış temsilciliklerdeki katılımda yüzde 5,5 artış olmuşdu, toplam seçmenin yaklaşık yüzde 47’si sandığa gitti. Gümrük kapılarında bu işlem 16 Nisan’a kadar devam edecek.