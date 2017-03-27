Almanya’da şirket iflasları azaldı

27 Mart, 2017

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Selahattin Özdemir

HABER MERKEZİ- Almanya’da geçen yılın ekim ayında iflas eden şirket sayısı, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 18,8 azaldı. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıklamasına göre, Almanya’da 2016 yılının ekim ayında bin 621 işletme iflas açıklarken, 2015 yılının aynı ayına kıyasla iflaslar yüzde 18,8 geriledi. Eylül 2016 hariç, Aralık 2015’ten beri her ay kaydedilen iş iflasları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla daha düşük gerçekleşti. Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da iflaslardan en çok etkilenen sektör inşaat oldu. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili olarak alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ekim ayında yaklaşık 1,5 milyar avro seviyesinde belirlendi. Söz konusu borç, 2015 yılının aynı ayında ise 1,3 milyar avro tutarındaydı.

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