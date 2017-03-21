ALMANYA’DAKİ TÜM MİTİNGLER İPTAL

21 Mart, 2017

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Fransız haber ajansı AFP, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi’ne dayandırdığı haberine göre, hükümet yetkililerin Almanya’da artık referandum mitingi düzenlemeyeceğini iddia etti.

Habere göre Almanya’nın Köln kentinde konuşan bir AK Parti sözcüsü, “Planlanmış tüm etkinlikler iptal edildi. Karar, Ankara tarafından alındı” dedi.

HOLLANDA’DAKİ MİTİNGLERDE İPTAL EDİLMİŞTİ

AK Parti’nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptali nedeniyle yaşanan krizin ardından, Türk bakanların artık Hollanda’da anayasa referandumu kampanyası yapmayacaklarını söylemişti.

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