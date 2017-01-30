AVRUPALI ÜLKÜCÜLERDEN TAM DESTEK

30 Ocak, 2017

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ÜLKÜCÜLERDEN REFERANDUMA TAM DESTEK

Resul Güvenci

DORTMUND – Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Türkiye’deki referandum oylamasında ‘evet’ oyu verilmesi çağrısı yaptı. Dortmund Ülkü Ocağı’nın düzenlemiş olduğu toplantıya katılan Doğruyol, Türkiye’de nisan ayın da yapılacak olan referandumla ilgili olarak vatandaşları bilgilendirdi. Şentürk Doğruyol, konuşmasında “MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ve kararının yanındayız” açıklamasında bulundu. Doğruyol, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin referandum sürecinde HDP ile birlikte hareket ettiğini hatırlattı. Doğruyol, ülkemizin bekası için bu “hayır” cephesine karşı durulması gerektiğini bildirdi. Geçmişteki hatalarla uğraşmanın ve ayrışmanın zamanı olmadığına dikkat çeken Doğruyol, “Biz millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz” açıklamasında bulundu.

BİRLİKOLMALIYIZ

Ülkemiz için, birlik ve beraberliğimizi korumak adına Almanya ve Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın konsolosluklarda ve dış temsilciliklerde kurulacak olan referandum sandıklarına giderek ‘evet’ oyu kullanmasını isteyen Doğruyol, Ülkücüler olarak AK Parti iktidarıyla ve hükümetiyle niçin birlikte hareket ettiklerini açıkladı. Türkiye’nin dört koldan sarıldığını ve emperyalistlerin saldırısı altında olduğunu bildiren Doğruyol, ikinci bir Kurtuluş Savaşı verildiğini söyledi. Böyle bir ortamda birlikte hareket etmenin zorunluluğuna vurgu yapan Doğruyol, “Bu şer çemberini yarmamız için bir olalım diri olalım. Liderimizin gösterdiği yoldan ayrılmayalım. Aksi takdirde Suriye gibi paramparça oluruz” diye konuştu.

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