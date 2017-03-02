ALMANYA’DAN DİPLOMATİK SKANDAL

2 Mart, 2017

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde yapması planlanan konuşması için verilen izin geri çekildi.

Ayrıca Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin etkinliğine de Porz Belediyesi tarafından salon verilmedi.

ZEYBEKÇİ’YE DE SALON VERİLMEDİ

Ayrıca Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin etkinliğine de Porz Belediyesi tarafından salon verilmedi.

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bozdağ’ınAlmanya’nın Gaggenau kentinte yapacağı referandum konuşması yasaklandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin ise Köln kentinde yapacağı konuşmaya yasak getirildi.

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinin Gaggenau kasabasında bu akşam bir konuşma yapması planlanan Adalet Bakani Bekir Bozdağ’a yasak getirildi.

Belediye kararı ile Bekir Bozdağ’ın konuşma yapmasını yasakladı.

Bild gazetesinde verilen haberde Bakan Bozdağ’ın seçim kampanyası içi konuşma yapmasının Gaggenau kenti belediyesi tarafından yasaklandığı bildirildi.

NİHAT ZEYBEKÇİ’YE DE YASAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan sonra Ekonomi Bakanı Nihayt zeybekçi ye de yasak geldi.

Zeybekçi’nin Kön kentinde yapacağı konuşmaya da yasak getirildi. Bild gazetesinde yer alan

habere göre, Köln şehir idaresi bu yönde bir karar aldı. Haberi Porzer ilçesinin CDU’lu Belediye Başkanı Henk van Benthem doğruladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki olası mitingine ilişkin tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da referandum kampanyası için Almanya’ya gideceği açıklanmıştı. Bazı Alman parlamenterler Erdoğan’ın ülkeye giriş yapmasının yasaklanması için kampanya başlatmıştı.

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