ALMANYA’YA TEPKİLER DİNMİYOR

3 Mart, 2017

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Adalet Bakanı Bozdağ’ın Almanya’da katılacağı programa izin verilmemesi hükümet ve muhalefetin tepkisini çekti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da katılacağı programa izin verilmemesi hükümet ve muhalefetin tepkisini çekti.

Canikli: ‘Demokratik anlayışla bağdaşamaz’

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da katılacağı etkinliğe izin verilmemesiyle ilgili, “Böyle bir yasağın hiçbir hukuk, evrensel değerler ve demokratik anlayışla bağdaştırılması mümkün değil. Almanya, Türkiye’nin, Türklerin sesini kısarken terör örgütlerine, terör örgütlerinin temsilcilerine kucak açmakta, onlara her türlü kolaylığı sağlamakta, her türlü imkanı sunmaktadır.” dedi.

Bozdağ: ‘Skandal bir karar’

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya’da katılacağı programın iptal edilmesine ilişkin de “Çok net bir biçimde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan bir karardır, skandal bir karardır, diplomatik nezakete aykırı bir karardır.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Almanya’dan alacağı demokrasi dersi olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

“Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hastalıkların hortladığını görüyoruz, o hastalıkları tedaviyle uğraşsınlar. Eğer o hastalıkları tedavi etmezlerse korkarım ki bugün Türkiye’nin Adalet Bakanı’nı Almanya’da konuşturmayanlar kendi topraklarında kendileri de konuşamayacak hale geleceklerdir.”

Çavuşoğlu: ‘Türkiye’nin patronu değilsiniz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle yapmak istediği toplantının iptal edilmesine ilişkin, “Bu Alman derin devletinin sistematik şekilde bir uygulaması haline geldi.” dedi.

Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılacağı toplantının iptali hakkında, “Almanya’nın bu tavrı gerçekten ne demokrasiye ne de ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğüne sığar. Herkese demokrasi dersi vermeye çalışan bir ülkenin, hatta birçok ülkenin de iç işlerine bu şekilde karışmaya çalışan bir ülkenin ve onun sisteminin son yıllarda bu tür etkinlikleri engellemeye çalışması esasen Almanya’nın ve Batı’nın ne kadar çifte standart içinde olduklarının göstergesidir.” dedi.

Geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da vatandaşlarla yapacağı 15 Temmuz ile ilgili toplantının engellendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ancak terör örgütü PKK’nın toplantısına izin verildiğini ve bu toplantıya PKK ele başlarının canlı bağlantı yoluyla katıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Terörist başlarına izin veriyorsunuz, halkın oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir tarafı yoktur.” diye konuştu.

Zeybekci: ‘İzin vermiyorlarsa ev ev dolaşırım’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya’da 5 Mart’ta düzenlenecek programına Alman yetkililerce salon verilmemesi üzerine, “Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya’ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah’ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya’da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz kimse merak etmesin.” dedi.

Ömer Çelik: ‘Almanya Türkiye’nin iç siyasetine dönük bir kampanya yapıyor’

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de şunları söyledi:

“Demokratik değerler konusunda en çok sesi çıkan ülkelerin, demokratik değerlere sahip çıkma konusunda da eylemlerinin tutarlı olması gerekir. Toplantı ve gösteri hakkı demokratik haktır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızla buluşmamız şeklindeki Avrupa Birliği’nin ilkeleriyle, Avrupa Konseyi’nin prensipleriyle uyumlu bir şekilde teminat altına alınmış toplantı hakkının engellenmesi, demokratik bir hakkın engellenmesi anlamına gelir.”

Çelik, şöyle devam etti:

“Bu yaptıkları duvar örmektir ama bu duvarın bize zararı olmaz. Bu duvarın onlara zararı olur, kendi demokrasilerine zarar verirler. Kendilerinin bununla yüzleşmeleri lazım. Temel değerleri hatırlatıyoruz, bu yaptığınız demokratik haklara sığmaz, demokratik hakkın engellenmesidir. Toplantı hakkı, ifade hürriyeti hakkı bunlar temel haklardır ve bunları engelliyorsunuz. İkincisi de ‘Türkiye’deki sorunlar taşınmasın’ diyerekten olmayan bir şeyin hassasiyetini sürekli ortaya koyuyorlar ama yaptıkları şey şudur; Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının, siyasilerin oraya gitmesini engelleyerek, vatandaşlarımızla buluşmasını engelleyerek aslında onlar da Türkiye’nin iç siyasetine dönük bir kampanya yapmış oluyorlar.”

Yılmaz: “Bu yanlış Almanya’nın değerini azaltır’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise “Bu Almanya’ya yakışmamıştır, Almanya’nın eski değerlerinden çok uzaktır, bu yanlış Almanya’nın değerini azaltır. Günümüzde Berlin’de hakimlerin olmadığını, Berlin’de hakkın hukukun olmadığını, demokratik söylemden bile korkulduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Almanya’da siyasete yasak ama teröre hürriyet var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki etkinliğe katılmasının engellenmesine ilişkin, “Almanya’da siyasete yasak ama teröre hürriyet var. Hani nerede kaldı sizin hümanizm, insan hakları, hukuk devleti gibi sözüm ona Avrupa medeniyetinin kurucu değerleri?” dedi.

CHP’li Özel: ‘Sudan sebeplerle iptal edilmesi kabul edilemez’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki etkinliğe katılmasının engellenmesine ilişkin, “Bir bakana, üst düzey diplomatik ilişkiler içinde olunan bir ülke tarafından adeta fiili sansür uygulanması, yapacağı bir konuşmanın sudan sebeplerle iptal edilmesi kabul edilemez” dedi.

Özel, “Biz Türkiye’de olağanüstü hal şartlarında sözünü söylemek isteyen insanlar kısıtlandığında bunu nasıl hatalı buluyorsak aynı şekilde, bizimle tam ters fikirlerde bulunan birisinin müttefik ve dost bir ülkede karşı karşıya kaldığı bu muameleye de şiddetle karşı çıkıyoruz.” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay: Almanya’yı aklıselime davet ediyorum

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği etkinliğe katılımının engellenmesi ve toplantının iptal edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

“Bu tutumu sergileyen Alman yöneticileri kınıyorum.” ifadesini kullanan Akçay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanları gidecek ve orada vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olunacak. Bu, aklın alacağı bir şey değil. Her bakımdan yanlış.” diye konuştu.

Türkiye-Almanya ilişkilerini germenin, bozmanın, Almanya’ya hiçbir faydasının olmayacağını belirten Akçay, “Bu çok rencide edici bir tutum.” diye tepki gösterdi.

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