ALPEREN OCAKLARINA SALDIRI

22 Ocak, 2017

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Serkan Önder

MÜNİH- Son günlerde Almanya’da Türk mekanlarına yapılan saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu saldırılardan bir yenisi Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleştirildi. Münih Alperen Ocakları’nın am Laimer Anger caddesi üzerindeki lokaline terör örgütü PKK sempatizanı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Lokalin camını kırarak içeri giren ve sayıları henüz belirlenemeyen terör yandaşları duvarlara PKK ve APO yazıları yazdı. Türk Bayraklarının yere atıldığı saldırıda toplantı odasında bulunan Atatürk portresinin üzeri spreyle çizildi. Lokali talan eden ve tüm halılarına yumurta kolileri atan teröristler Münih Alperen Ocakları’ına ait çeşitli evrakları ve dernek kasasını da çaldı. Polis tarafından olay yeri incelendi ve parmak izleri alındı. Yaşanan çirkin olay hakkında konuşan Münih Alperen Ocakları Başkanı Emin Aygün ” Ocağımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağız” şeklinde konuştu.

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