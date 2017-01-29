ALPERENLERDEN “HAMSİ ŞÖLENİ”

29 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan hamsi balığı dernekler tarafından düzenlenen şölenler eşliğinde tüketilmeye devam ediyor. Ludwigshafen şehir merkezinde faaliyetlerini kısa adı ATB olan Avrupa Türk Birliği’ne bağlı olarak sürdüren Ludwigshafen Alperen Ocakları, hamsi şöleni düzenledi. Dernek başkanı Hasan Karakuş ve ATB Bölge Başkanı Adil Özkan, bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızı birlik ve beraberliğini pekiştirmek hem de derneğe maddi gelir sağlamak amacıyla yapıldığını dile getirdiler. Ludwigshafen Alperen Ocakları Hanım Kolları’nın da büyük katkı sunduğu “HAMSİ ŞÖLENİ” etkinliğinde, hamsi balığının yanı sıra çeşitli tatlılar satışa sunuldu. Birlik ve beraberlik örneği sergilenen etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.

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