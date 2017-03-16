ALPERENLERDEN SAZ KURSU

16 Mart, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Kısa adı ATB olan Avrupa Türk Birliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ludwigshafen Alperen Ocakları’nda organize edilen saz kurusu büyük ilgi görüyor. Kurs öğretmeni Mahir Yöndem tarafından verilen ve yaklaşık 2 ay önce 4 kişiyle birlikte başlatılan saz kursu 9 kişiyle devam ediyor. Alperen Ocakları Rheinland-Pfalz Bölge Başkanı Adil Özkan tarafından başlatılan kursa ilginin büyük olduğu ve her geçen hafta yeni kursiyerlerin katıldığı belirtildi. Adil Özkan, bu kursların Türk kültürünün unutulmaması için düzenlendiğini belirterek, uzun sap sazlar ile eğitim verildiğini kaydetti. Hedeflerinin ise saz korosu kurmak olduğunu da kaydeden Özkan, kursa katılmak isteyenlerin Ludwigshafen Alperen Ocakları nasıl başvurabileceklerini sözlerine ekledi.

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