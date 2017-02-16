ALTINA YATIRIM KAZANDIRIR

16 Şubat, 2017

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Erhan Egemen Öğünç

RASTATT – Gold Star kuyumculuk Fransa’nIn sınırında bulunan Rastatt kasabasında ferah ve geniş bir ortamda hizmetlerini sürdürüyor. Her çeşit takının bulunduğu Gold Star’da ürünler adeta göz kamaştırıyor. İşletme sahibi Dilek Uzun artık Türkiye’ye ve Mannheim’a takı almaya gitmenin anlamı kalmadığını vurguladı. Uzun , “Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirdik, artık Türkiye’ye gidip gümrük sorun yaşamaları anlamsız. Tavsiyem fiyat araştırması yapsın hem burdaki fiyatları araştırsınlar sonra Türkiye’deki fiyatlarıda, karşılaştırmanın sonucu kendileri yapsınlar tercih onların. Vatandaşlarımızın yanısıra Fransız müsterilerimizde çok yoğun bizim altınları bir ilgileri var, keza Almanya’ya açtık ve inanılmaz bir merakları var, özellikle pırlantaları çok seviyorlar. Kısa sürede inanılmaz bir talep var ve buda gurur verici” dedi.

Dilek Uzun’un en büyük destekçisi dayısı Halil bey müşterilerine her türlü kolaylığı sunduklarını ve tamir işlemlerini ise en kısa sürede halletiklerini ifade ettii.

ALTIN VE EMLAK ALIMI EN SAĞLAM YATIRIMDIR

Son aylarda Türkiye’deki borsalarda meydana gelen negatif dalgalanmalar sebebiyle halkın en küçük birikimini bile Altın alımına bağlamakta olduğunu ve bu sebeple de Türkiye’de 63 Euro, Almanya’da ise 64 – 65 Euro’dan satılan “Çeyrek Altın”a karşı yoğun bir taleple karşılaşıldığını ifade eden tecrübeli kuyumcu Dilek Uzun “Bütün olumsuz gelişmelere rağmen altın, halk için, her zaman paraya çevirebileceği ve el altındaki güven verici bir yatırımdır. Borsadaki hisselerini süratli bir şekilde elinden çıkarmakta zorlanan halkımız, elinde birebir tutabildiği Altın sayesinde sıkıntısını anında giderebilmektedir.” Almanya’da sabit bir maaşla çalışıp da küçük çapta birikimlerle konut almanın çok zor olduğuna dikkat çeken Uzun, “Taşınabilir olması sebebiyle Altın ile taşınmaz türden ev, dükkan gibi Emlak çeşitlerine düşük faizli kredilerle “kira öder gibi” sahip olmanın en kârlı yatıırımlar olduğunu vurguladı.

Gold Star – kaiserstr.8 – 76437 RASTATT

( şehir merkezindeyiz )

Facebook : Star Gold

Tél. : 00 49 7222 933 90 60

Açılış saatleri : Hergün 10.00 – 18.30 aralıksız

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