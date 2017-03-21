ALYANS BİZİM İŞİMİZ

21 Mart, 2017

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İsa Aksoylu

KÖLN – Köln’de kaliteli Alyans arayan müşterilerin vazgeçilmez mekanlarından 1001 Alyans evliliğe ilk adım atan çiftlerin tek adresi olmaya devam ediyor. Alyansım yıllar boyunca ilk aldığım zamanki gibi görünsün mü istiyorsunuz yada gün boyu ve yıllarca taktığım alyansım rahat ve kaliteli olsun mu istiyorsunuz? O zaman, doğru adrestesiniz. 1001 Alyans istediğiniz her şıklığa cevap verecek adreslerin başında geliyor.

Köln’ün meşhur “Küçük İstanbul” olarak bilinen Keupstrasse adlı caddesinde faaliyet gösteren 1001 Alyans & Barti Diamonds mağazası, tüketicileri cezbedici kampanyalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 5 yıl önce açılan mağaza, kısa zamanda kendi alanının öncü firmalarından biri haline geldi. Türkiye’nin tanınmış en kaliteli ürünlerini tüketicilerle buluşturan 1001 Alyans & Barti Diamonds, evlenecek olan yada alyanslarını yenilemek isteyen çiftlerin tek mekanı olarak göze çarpıyor. Mağazanın sahibi Mehmet Bartık , 2001 yılından buyana sektörde bulunmanın gururunu yaşıyoruz.Şirketimiz bünyesinde binlerce alyans modelinin yanı sıra müşterilerin hayalindeki alyansı üretebilecek altyapı ve donanıma ciddi yatırımlar yaparak pazarda hızlı bir şekilde büyüyerek pırlanta denilince akla sürekli gelen yabancı markalara ciddi bir alternatif olarak da Barti Diamonds markası ile pazara girdik ve cazip ürünleri uygun fiyatlara müşterilere sunduk. Bu bağlamda kuruluşumuzun 5. yılı münasebeti nişan ve evlilik yüzüklerinde yüzde 40 ”a varan indirimler uygulayacağız” dedi.

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