ANISINA DAHİ TAHAMMÜL YOK

22 Aralık, 2016

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Almanya’nın Hamburg kentinde 1985 yılında dazlaklar tarafından dövülerek katledilen Ramazan Avcı’nın ölümünün 31. Yılı nedeniyle 21 Aralık Çarşamba akşamı düzenlenen anma töreninin ardından anıt kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Ramazan Avcı İnisiyatifi’nin önderliğinde düzenlenen ve Avcı ‘nın eşi Gülüstan Ayaz, oğlu Ramazan Avcı, inisiyatif üyeleri, farklı milletlerden bürokrat, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Almanya’da ırkçı saldırıya maruz kalanların aileleri ve duyarlı vatandaşların katıldığı tören, Avcı’nın katledildiği ve daha sonra isminin verildiği Ramazan Avcı Meydanı’nda yapılmıştı. Törene katılanlar, Avcı anısına dikilen anıt taşın etrafını ve üzerini çiçek ve çelenklerle donatmış, ırkçılığa müsamaha gösterilmemesi, birlik ve beraberlik içinde mücadele edilmesi mesajı vermişlerdi. Aynı gece kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ve kişiler tarafından Avcı’nın anısına dikilen anıt taşı tahrip ederek çiçek ve çelenkleri parçaladı. Avcı’nın ailesi, “Kendisini katlettikleri yetmedi, şimdi de anısına saygısızlık yapıyorlar” sözleriyle üzüntülerini dile getirdiler.

21 ARALIK 1985’DE DÖVEREK KOMALIK ETTİLER, NOEL GÜNÜ ÖLDÜ

1985 yılında, 26. doğum günü olan 21 Aralık akşamı otobüs durağında ağabeyi ve arkadaşıyla birlikte bekleyen Ramazan Avcı, yaklaşık 30 kişilik bir dazlak grubunun saldırısına maruz kaldı. Ağabeyi ve arkadaşı saldırıdan kurtulurken dazlaklar Avcı’yı ellerindeki beysbol sopalarıyla ve tekmeleyerek öldüresiye dövdüler. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Avcı, doğacak yavrusunu bile göremeden hayata gözlerini yumarken ona saldıran 30 kadar dazlaktan sadece Ralph Axel Lach, Uwe Podein, René Wulff ve Volker Kummrow yargılanarak 3 ila 10 arasında değişen gençlik cezaları aldılar.

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