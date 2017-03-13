ANKARA’DAN TARİHİ REST

13 Mart, 2017

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AB Bakanı Ömer Çelik, AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Mogeri’nin Hollanda’nın diplomatik skandalına ilişkin, “Karşılıklı gerilimden kaçınılmalı” şeklinde açıklama yapmasına tepki gösterdi. Çelik, “Mogherini bu açıklamasıyla Türkiye’de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş.” dedi.

KRİZİ KOPUŞA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, “Türkiye’nin bazı (Avrupalı) rakipleri var. Bunlar, Türkiye’nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor. Türkiye’nin Avrupalı olmayan bazı rakiplerinin de Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarını destekleyici şekilde birtakım formüller ürettiğini biliyoruz.“ şeklinde konuştu.

SIĞINMACI ANLAŞMASI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ

Çelik ayrıca, “Türkiye (AB ile sığınmacı anlaşmasındaki) karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir.” ifadelerini kullandı.

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