ANKARALI ÖĞRETMENLER ALMANYA’DA

22 Aralık, 2016

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Erasmus+ “Avrupa`da Müzecilik Eğitimi” başlıklı ‘Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği’ projeleri kapsamında Ankara –Altındağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri Almanya’ya geldiler. 10 gün süren proje kapsamında Ludwigshafen’de bulunan ev sahibi kuruluşu Iuventas yetkilisi Tekin Kaya’nın koordinatörlüğünde Almanya’nın Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Ludwigshafen şehirlerinde bulunan Teknik, Doğa, Tarih, Kültür ve Sanat müzelerinde uygulamalı eğitim ve ayrıca kültürel geziler gerçekleştirdiler.

GEÇMİŞ İLE GÜNÜMÜZE KÖPRÜ

Konuyla ilgili olarak gazetemize açıklama yapan Ankara-Altındağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, projeleri ile öğrencilerinde; kültürel değerlerin korunması, eğitimin okul dışında da devam ettiği fikrinin benimsenmesini hedeflediklerini söylediler. Ayrıca geçmiş ile günümüz arasında köprü kurulmasına imkân sağlayacak olan müzelerde öğrenme bilincinin yaygınlaşmasına öncülük etmek istediklerini de vurgulayan eğitmenler, bu bağlamda İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’daki müze uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının oldukça yararlı olduğuna dikkat çektiler. Müze ve okul işbirliğini sağlayabilmek, eğitim sürecinin ilgili alanlarında müzecilikten yararlanabilmek üzere projenin Almanya hareketliliğine; Okul Müdürü Necibe Mokan, Proje Koordinatörü ve Biyoloji Öğretmeni Berrin Yılmaz, Matematik Öğretmeni Pınar Yahşi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Nurhan Gürel, Sosyal Etkinlikler ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Ugur Arlı katıldı.

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