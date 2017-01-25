İPTAL HERKESE ZARAR VERİR

25 Ocak, 2017

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Hamburg Eyalet eski Başbakanı CDU’lu Ole von Beust’un temelini attığı binayı, CDU’lu Trepoll yıkmaya çalışıyor. DİTİB’le devlet antlaşmasının iptalini isteyen Trepoll’e cevap DİTİB-Nord’dan geldi. İptal herkese zarar verir..

Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’da Müslüman dini cemaatlerle devlet antlaşması yapılmasına zamanında önayak olan Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Hamburg Teşkilatı, şimdi de DİTİB-Nord ile yapılan devlet antlaşmasının iptalini talep etti. Müslüman cemaatlerle diyalogların devam ettirilmesi ve devlet antlaşmasına sahip çıkılması çağrısı yapan Hamburg Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Andreas Dressel’i eleştiren Hamburg CDU Meclis Grubu Başkanı Andre Trepoll, senatonun görevinin DİTİB’i savunmak değil, daha çok temel değerleri korumak ve devlet antlaşmasına uyulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Trepoll, DİTİB’e yönelik ispatı olmayan suçlar yönelterek DİTİB ile yapılan devlet anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. CDU’nun böyle bir talepte bulunmasını haksızlık olarak yorumlayan DİTİB-Nord Başkanı Sedat Şimşek, “Bu devlet antlaşması bizim için Müslümanların içinde yaşadıkları toplumdan kabul gördüklerinin ve onlara ulaştıklarının göstergesidir. Sembolik gücü yüksek, böylesine önemli tarihi bir antlaşmaya takdire şayan bir şekilde önayak olan bir partinin şimdi de bunu iptal etmek için uğraşması hem üzücü, hem de şaşırtıcıdır” şeklinde konuştu.

SADECE MÜSLÜMANLAR DEĞİL HERKES ZARAR GÖRÜR

Almanya’da İslam düşmanlığının siyasi malzeme haline getirildiğini belirten Şimşek, “Almanya’da bir çok konuda Müslümanlara farklı davranışlar ve haksız muameleler giderek artıyor. Siyasi kazanç amaçlı populist yaklaşımlarla, Türkiye’yi bahane ederek siyasilerin her fırsatta Müslümanlara saldırmaları doğru bir yaklaşım değildir. Bundan sadece Müslümanlar değil, aynı zamanda tüm toplum zarar görecektir” dedi. DİTİB hakkında ortaya atılan suçlamalara da değinen Şimşek, “İmamlarımızın casusluk yaptığına inanmıyorum ama bu konuda hem merkezimizin, hem de Diyanetin araştırmaları devam ediyor. İspat edilmesi halinde DİTİB’de gereğini yapacaktır ama ispat edilmeyen şeylerin, iftiradan başka bir şey olmadığını hatırlatmakta fayda görüyorum” şeklinde konuştu. Müslümanlar söz konusu olduğunda çifte standart uygulandığını ifade eden Şimşek, “Katolik kilisesinde çocuk tacizi ortaya çıktığında kimse çıkıp da Katoliklerle devlet antlaşmasının iptalini talep etmedi. Bir çok kilise Vatikan’a bağlı ama kimse bundan rahatsız olmuyor. Ama bizim Diyanetle ilişkilerimizden rahatsız oluyorlar” dedi.

BİZİ BAŞKALARI İZAH ETMESİN, KENDİMİZİ BİZ ANLATALIM

Her iki tarafında imzalanan devlet antlaşmasına sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Şimşek, “Devlet antlaşmasının iptali, uzun yıllardan beri yaptığımız ortak çalışmaları frenleyebilir, zedeleyebilir. Bundan da sadece Müslümanlar değil, herkes zarar görebilir. Öte yandan esas olan çoğunluk halkın istediğidir. SPD’nin çoğunluğu temsil eden bir parti olarak mantıklı, sağduyulu ve hassas yaklaşımı umut verici” şeklinde konuştu. Müslümanlar olarak tüm inanç, değer ve kültürlere saygı duyduklarını hatırlatan Şimşek, “İnançlara saygı göstermek dinimizin gereğidir. Bu nedenle Hıristiyan kültürüne ve değerlerine hakaret etmemiz söz konusu bile olamaz. DİTİB-Nord olarak saygı içinde çalışmalarımıza ve diyaloglarımıza devam edeceğiz” dedi. Şimşek, “Müslümanlara yönelik husumet ve önyargıların artması kötü bir gelişme. Ama öte yandan Müslümanlar olarak kendimizi daha iyi açıklamamız gerektiğini de gösteriyor. Bizi izah etmeyi başkalarına bırakmayıp kendimiz İslam’ı anlatmalıyız. Toplumsal konularda da ne kadar çok aktif olursak İslam düşmanlığıyla mücadelemiz de o ölçüde güçlü olacaktır” dedi.

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