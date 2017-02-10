ANTALYA’YA GELEN PİŞMAN OLMAZ

10 Şubat, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – “Reisen Messe” adıyla 8-12 Şubat tarihleri arasında bu yıl 40.’sı yapılan Hamburg Turizim Fuarı’na Antalya’daki otellerimiz adeta çıkartma yaptılar. Türkiye Kültür Bakanlığı’nı temsilen Berlin Kültür ve Turizm Müşavirliği’nin yer aldığı 5. Hol’deki standda 20’den fazla Türk şirketi yer aldı. 5 gün sürecek olan ve toplam 10 salonda yapılacak Hamburg Turizm Fuarı’na 850 firma katılırken, fuarı 70 bin kişinin ziyaret etmesi tahmin ediliyor.

BENTOUR REISEN’den Turizim atağı

Hamburg Turizm Fuarı’nda Sunis Oteller grubu ile aynı standı paylaşan Bentour Reisen Türkiye Temsilcisi Ufuk Erbinel ve standda görevli olan Fikret Işıkoğlu, Bentour olarak Türkiye tanıtımına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Dünyadaki son gelişmelerden dolayı batı medyasının gündemi de değişince, diğer fuarlara göre Türkiye’ye daha yoğun bir ilgi olduğunu belirten Erbinel, “Bölge halkının Türkiye’ye göstermiş olduğu ilgiden dolayı, Hamburg fuarında hafta sonu aile taleplerin de yoğunlaşacağı öngörülmektedir” dedi.

SUNİS HOTEL’DEN MÜŞTERİ MEMNUN

Bünyesinde bulunan 5 oteli temsilen fuara katılan Sunis Hoteller Zinciri CEO’su Murat Erdoğan, Hamburg fuarına 4 yıldır katıldıklarını belirterek “Avrupa’daki tüm fuarlara katılıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 90’ı Avrupa’dan geliyor ve müşteri memnuniyetimiz yüzde 95’in üzerinde” diye konuştu.

REGNUM CARYA AVRUPA’DA TEK

2014’de açılan ve 2015’de G20 zirvesine evsahipliği yapan Regnum Carya Golf & SPA Resort, bu yıl Hamburg fuarına ikinci defa katıldı. Otelin Satış ve Pazarlama Direktörü Dede Akkaş, 553 oda kapasitesine sahip olduklarını belirterek “4 futbol sahası ve 2 golf sahamızla hizmet veriyoruz. Avrupa ve Türkiye’nin ilk ve tek ışıklandırılmış Golf sahamızda 24 saat hizmet verebilen tek oteliz. Geçen yıl terör ve darbe kalkışmasından dolayı büyük darbe yedik ama bu yıl ciddi bir toparlanma var. Türkiye yerine başka yerlere gidenler, ödedikleri paraların karşılığını alamadılar ve tekrar Antalya’ya dönüş yapmaları sevindirici. Nisan’dan itibaren Last Minut satışlarında artış bekliyoruz” dedi.

GRAND ŞEKER

Fuara Grand Şeker Hotel’i temsilen katılan Satış ve Pazarlama Müdürü Vedat Bünyamın Okan ile Halkla İlişkiler Müdiresi Banu Akbulut, ilavelerle birlikte 1200 yatak kapasitesine sahip olduklarını belirterek “Müşterilerimizin yüzde 30-40’ını iç pazar oluşturuyor. Patronumuz da sendikacı olduğu için birçok sendika toplantıları otelimizde oluyor ve iç pazar payımızın artması bundan dolayı” dediler. 13 yıldır Grand Şeker’de çalışan Almanya doğumlu Okan, “Avrupa pazarının sıkıntılı olmasından dolayı bu yıl ilk defa Rusya pazarına da açıldık. 17 yıllık otelimiz bir aile otelidir. 2017 hedefimiz en azından geçen yılı yakalamaktır” diye konuştu. Standa gelen Alman turistlerin bazılarının Antalya’yı çok sevdiğini ve ilk tercihlerinin Antalya olduğunu söylemesi de umutları artırdı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ KHG, 16 OTELLE FUARDA

Kilit Hospitalty Group (KHG) olarak, Crystal, Nirvana ve Amara adlı 3 marka altında toplam 16 oteliyle fuarda yer alan Avrupa Satış Müdürü Eyüp Kökçe, 19 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük otel zincirine sahip olduklarını söyledi. “Ülkemize, ürüne ve kalitemize inanıyoruz” diyen Kökçe, Türkiye’nin alternatifsiz bir tatil ülkesi olduğunu söyledi. Türkiye fiyatlarıyla dünyanın hiçbir yerinde aynı kalitede tatil yapılamayacağını söyleyen Kökçe “İspanya’ya giden pişman oluyor. 3 kat fazla para ödüyor ve rezil olup geliyorlar. Almanların yüzde 80’i tatilden vazgeçmediğine göre, ‘tatili kafamdan sildim’ denilmezse Türkiye bitmez” dedi. Türkiye’nin dünya ile kavga etmeyi bırakması gerektiğine de vurgu yapan Kökçe “Acilen fabrika ayarlarımıza geri dönmeliyiz” dedi.

SİDE ROYAL PALACE’NİN HEDEFİ BÜYÜK

Yaklaşik 1 yıl önce açılan Side Royal Palace de fuara katılarak otelini tanıttı. Otelin Genel Müdürü Aydoğan Çetin ve Müşteri Temsilcisi Ender Aydın, Manavgat sahiline 250 metre mesafedeki otelin 9 ay önce açıldığını ve çok modern bir tarzda dizayn edildiğini belirterek “Plaja devamlı shuttle servisi yapıyoruz. 220 odalı ve yaklaşık 600 yataklı otelimizde misafirlerimizi en konforlu bir şekilde ağırlamaya hazırız. Avrupa pazarına büyük önem veriyoruz ve özellikle Almanya’daki Türk ailelerini de otelimizde ağırlamayı önemsiyoruz. Yeniyiz ama ileriye yönelik hedeflerimiz büyük” dediler.

BARUT GURUBU MEMNUN

Biri Fethiye’de, diğerleri Antalya’da olmak üzere bünyesinde 11 oteli olan Barut Hoteller Gurubunu temsilen Hamburg Fuarı’na katılan Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Çanga “Hamburg fuarı verimli geçiyor. En azından diğer şehirlerde olduğu gibi Türkiye’ye karşı antipropaganda yok” dedi. 28 yıldır Barut Otel’de çalışan ve Avrupa’daki tüm fuarlara katıldığını belirten Çanga, “Hamburg fuarına 5 yıldır katılıyoruz. 10 bin yatak kapasitesine sahibiz. Sezon, bu yıl geç başlasa bile Avrupa’dan umutluyuz” dedi.

YÜZDE 70 AVRUPA PAZARI

Club Calimera Serra Palace, Serra Gaarden ve Primasal adıyla 3 oteli temsilen fuara katılan Halkla İlişkiler Müdiresi Selma Akbulut, Manavgat civarında 4 ve 5 yıldızlı otelleri olduğunu söyledi. 3 sezondur fuara katıldıklarını belirten Akbulut “Toplamda 800 odamız var. Müşterilerimizin yüzde 70’i Avrupa’dan geliyor ve Avrupalıyı önemsiyoruz. Bunda, fiyat ve kalitemizin çok iyi olması etkili oluyor. Az da olsa Rusya pazarında da varız. Almanlar bu yıl da maalesef tedirginler. 2017’den çok büyük beklentimiz olmasa da belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

OTİ HOTELS

Oti Hotels gurubu altında yer alan Otium Hotels ve Xanadu Hotels Satış ve Pazarlama Müdürleri Tuncay Kül ile Ahmet Taşçı fuarda ürünlerini tanıttılar. 1’i Mısır’da olmak üzere toplam 5 otelleri bulunan Oti gurubu Side, Kemer ve Belek’de yer almakda. Fuara gelen Almanlara Antalya ve otellerin tanıtımı yapılırken, Almanların da ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

SİDE SUN’ın LOKOMOTİFİ ALMANYA

Side Sun Hotels olarak Hamburg fuarına ilk kez katılan yöneticiler, misafirlerinin yüzde 98’ini Avrupalıların oluşturduğuna dikkat çektiler. Side Sun ve Bella Resort adıyla iki otelleri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Şenel ve Genel Müdür Serkan Polat “Almanya bizim lokomotifimiz. Son yıllarda Türkiye ikinci plana itilse de İspanya alternatifi ters tepti. İspanya’dan memnun olmayanlar tekrar Türkiye’yi tercih edebilirler. Çünkü Türkiye’ye tatil için gelenler fazlasıyla karşılığını alıyorlar. Bir de şu siyasi önyargılarını yıkabilseler” şeklinde açıklama yaptılar. 15 yıldır otelcilik yaptıklarını belirten genç patron Kadri Şenel “Side Sun’da Avrupa pazarında yüzde 98’lik payımız var. Geçen yıl maalesef yüzde 30 kayıp yaşadık. Bella Resort’da ise Avrupa yüzde 70’ini oluşturuyor. Rusya ve iç pazar ise yüzde 30’larda. 2017 için uçak kapasitesi 2,5 milyon kişi olarak açıklandı. Bu rakamlar 15 Temmuz’dan önce 5 milyon civarındaydı. Almanların önyargısını kırarsak bu işi başarırız” dedi.

MÜŞTERİ YOK, MİSAFİR VAR

Amelia Hotels adına fuara katılan Ramazan Mutlu, Türkiye’nin haksız ve karanlık bir propagandaya maruz kaldığını belirterek “Bunu yıkmak lazım” dedi. Hepsi de deniz kenarında olmak üzere 3 otelleri olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu “Bizde müşteri kavramı yok, misafir var. Bende otellerin sahibi değil, bekçisiyim. Bizim felesefimzde ilk sırayı misafirlerimiz, ikinci sırayı personelimiz alır. Ben üçüncü sıradayım. Misafirler ve personelim olmazsa bende olmam. Bu prensiple 2008’den beri otelcilik sektöründe başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Toplamda 1350 oda kapasitesine sahibiz” dedi.

YILDRIM REİSE HER YIL FUARDA

Fuara her yıl Bremen’den katılan Yıldırım Reisen’in sahibi Züleyha Yıldırım da önyargıları kırmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Standda Funda Scheffler, Özge Acar ve Nur Olam ile hizmet veren Yıldırm “Daha ilk günde birçok Alman’a tatil paketi sattık. Bize geleni yüzde 90 ikna ediyoruz. Önyargıları kırarasak Antalya pazarı yine ilk sıraya yükselir” dedi.

THY, YAZA HAZIR

Fuara her yıl katılan Türk Hava Yolları (THY) Hamburg bürosu da genişçe bir standla fuarda yerini aldı. THY Pazarlama Mümessili Ramazan Özkan, Deniz Karabulut, Yasir Halvalı ve Rabia Çalışkan’ın görev yaptığı THY standına ilgi büyüktü. Özellikle Smilatör uçuş yapmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Ziyaretçilere çeşitli hediyeler de verilen standda THY ve ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Özkan “Şu anda İstanbul’a günde 3 seferimiz var. 26 Mart’dan itibaren 4 sefere çıkarmayı planladık. Ayrıca yazın Anadol’ya direk uçuşlarımız da olacak. Türkiye’deki olaylar bizi de etkiledi tabi. Almanların uçuşu azaldı ama bu sıkıntıları kısa zamanda atlatmayı ümid ediyoruz” dedi.

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