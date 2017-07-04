AOK Hessen Aile Günü düzenliyor

4 Juli, 2017

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AOK Hessen Aile Günü düzenliyor

Kâmil Yılmaz

FRANKFURT – AOK Hessen, Wiesbaden, Bad Hersfeld, Darmstadt, Tierpark, Kronberg, Frankfurt ve Giessen şehirlerinde aile günü düzenliyor. AOK Hessen Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Necati Suözer, aileleriyle birlikte eğlenmenin herkesin hakkı olduğunu söyleyerek, „Uzun yıllardan beridir sunmuş olduğumuz bu türden etkinlikler ile koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu hem sigortalılarımıza hemde diğer davetlilerimize para vererek ziyaret ettiğiniz mekanlarda göstermekten onur ve gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Giriş ücreti olmayan etkinliklerimize herkesi bekliyoruz“ şeklinde konuştu.

AOK Hessen´in Aile Günü Etkinlikleri 06.08.2017 tarihinden start alacak! 11:00 – 17:00 arası düzenlenecek olan etkinliklerin takvimi aşağıdaki gibi olacağı belirtildi

AOK Hessen Aile Günü Etkinlik Takvimi

Ne zaman Nerede Hangi koşul ve Özelliklerde

06.08.17, saat 11-17 arası Darmstadt, Zoo Viavarium ücretsiz

13.08.17, saat 11-17 arası Tierpark Sababurg/Hofgeismar Yetişkinler 8 €

27.08.17, saat 11-18 arası Wiesbaden, Schloss Freudenberg ücretsiz

10.09.17, saat 10-17 arası Giessen, Mathematikum ücretsiz

10.09.17, saat 10-18 arası Kronberg /Ts. Opel Zoo Giriş ücretine 2 € luk indirim

17.09.17, saat 11-18 arası Bad Hersfeld, wortreich ofHH ücretsiz

Bu yılkı aktivitelerde beş duyu organlarımız ön plana çıkartılarak sağlık beslenmenin ve sporun; görmek, koklamak, tatmak, hissetmek ve duymak kaydı ile önemleri uygulamalı olarak ziyaretçilere gösterileceği vurgulandı. Bu tür etkinliklerden faydalanmanın yanında büyük ve küçük çekilişlere katılarak aynı zamanda güzel ve faydalı hediyeler kazanabilineceğine dikkat çekildi. AOK Hessen Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Necati Suözer, “Bu etkinliklere aileniz, sevdikleriniz, arkadaş ve dostlarınızla katılabilirsiniz” diyerek Tierpark Sababurg ve Opel Zoo ile ilgili önemli özellikler hakkında şu bilgileri paylaştı.

Tierpark Sababurg: Yetişkinler 8 €, çocuk, genç ve üniversite öğrencileri ücretsiz.

Opel Zoo: Normal giriş ücreti yetişkinler için 14 €, 3-14 yaş arası çocuklar için 7,50 € dur.

10.09.2017 tarihinde yetişkinler 12 €, 3-14 yaşı arası çocuklar ise 5,50 € ücret ödeyerek Opel Zoo´ya girebilecekler.

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