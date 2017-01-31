AOK HESSEN’DEN İLETİŞİM ATAĞI

31 Ocak, 2017

Yorum Yok

Telefonda Arapça dilinde yardım

AOK Hessen göçmen kökenlilerin kurumla ve sosyal güvenlikle ilgili bilgi alış verişini daha da iyileştiriyor.

01.02.2017 tarihinden itibaren AOK Hessen tercümanlık servisini Arapça konuşan sigortalılarının hizmetine sunacaktır.Üç tane tercüman sayesinde sosyal sigorta haklarının temel esaları dahilinde telefonda hizmet sunacaklardır. Arap ülkelerinden gelen mültecilerin çokluğu sebebi ile vede bunların iltacı işlemlerinin olumlu sonuçlanıp, burada kalabilme hakları onaylandıktan sonra, bu kişilerde kanun önünde yasal olarak sigortanmak mecburiyetindedir.

Hem bizim bünyemizde sigortalı olan hemde, bilgi almak için şubelerimize gelen Arapça konuşan göçmen kökenlileri en iyi şekilde bilgilenmesi vede karar verebilmeleri için hizmetlerine sunmuş olduğumuz bu telefon hattı sayesinde dil sorunundan kaynaklanabilecek sıkıntıları ve problemleri bu hizmet sayesinde tamamı ile bertaraf edip veya en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu alandaki atmış olduğumuz adımların ve elde etmiş olduğumuz tecrübelerinizin bize sunmuş olduğu bilgiler sizin ilede paylaşmak istiyorum: AOK Hessen türkçe, ispanyolca ve inglizce olarak kendi müşterilerine hizmet sunmaktadır. Yabancı dilde hizmet hattı üzerinden üyelerimizin 4.200´den fazla sorusuna 2016 yıldan cevap verdik. Bu soruların çoğunu ngilzce konuşan ve Türkiye kökenli üyelerimizden gelmiştir.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

