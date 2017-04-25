AOK’DAN ERKEN TEHŞİS MÜJDESİ

25 Nisan, 2017

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Yeni tarama hizmeti ile kalp hastalıkları bebeklerde artık erken teşhis edilebilecek

Çocuklarlar da koruyucu ve erken tanıya yönelik hizmetlere Pulsoxmetrie-taraması da dahil edildi. Bu hizmet sayesinde yeni doğan bebeklerde kalp hastalığı erken tespit edilip hemen tedavisine geçilebilecek. Almanya´da her yüz çocuktan bir tanesi kalp rahatsızlığı ile doğmaktadır ve takriben bunaların da her onuncusunda kritik kalp rahatsızlığı vardır. Bu rahatsızlıklar sebebi ile kalbin damarları ve kan dolaşımını güçlü derecede engellenebilmektdir ve bu vesile ile tedavi edilmeyen çocukların böyle bir durumda çok az yaşama şansları vardır.

Bu rahatsızlıktan müzdarip olan yeni doğanlara daha iyi yardım edilebilinir. Erken tanıya bağlı olarak yapılan tedavilerde, iyileşme şansıda çok yüksektir. Hamilelik esnasında yapılan ulturasyon, bebek doğduktan sonra yapılan U1 ve U2 muayenelerinden sonra dahi kalp rahatsızlığı sonradan tespit edilmektedir. Lakin kan vermeden, acısız sadece bir kaç saniye süren bu hizmetten ücretsiz olarak istifade edebilirsiniz.

Muayene isteğe bağlı bir hizmettir.

Ebeveynler çocuklarına bu muayeneyi yaptırıp yaptırmamalarına karar verirler. En erken doğumdan 4 saat sonra veya imkana bağlı olarak hastahane ortamında doğumdan 24 ile 48 saat sonra bu muayene yaptırılabilinir. Şayet doğum evde gerçekleştirilmiş ise o vakit en geç U2-Muayenesi dahilinde yaptırılabilinir. Bu hizmeti anne cüzdanı olarak bilinen Mutterpass´a muhakkak kayıt ettirin.

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