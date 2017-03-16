AOK’DAN SÜPER BİR HİZMET DAHA

16 Mart, 2017

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Alman yasal sağlık sigortası kurumu AOK, hazırladığı Türkçe App ile Türkçe konuşanlara erken tanı hizmeti vermeye başladı AOK-Sağlık hizmeti Almanca- Türkçe Erken tanı yöneticisi olarak hizmet vermektedir.

Bu App Türkçe olarak bilgilendiriyor:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.aok_bv.healthcare

İster ağız ve diş sağlığı ile ilgili yıllık kontrol muayeneleri, erken teşhis veya çocuklar için aşı randevuları:

Her sigortalı kişinin çeşitli ücretsiz erken teşhis muayenelerine hakkı vardır. Malesef dil sorunundan dolayı bazı insalar mevcut sağlık sistemimizden gerektiği kadar yararlanamıyorlar. Biz bu tür engelleri modern medya aracları ile bertaraf etmek istiyoruz.

AOK-Sağlık hizmeti

Almanca ve Türkçe iki dilde Android ve iOS uygulamaları için tasarlanmış olan AOK-Sağlık hizmeti üzerinden kendinizin ve çocuklarınızın kontrol muayenelerini ve bütün aile fertlerinin doktor randevularını planlayabilir, içinde bulunan sözlük sayesinde doktorunuzla daha kolay iletişim sağlayabilirsiniz.

Uzmanların şu çağrısını unutmayalım “Erken tanı hayat kurtarır”.

AOK-Sağlık hizmetini Anroid ve IOS özellikli cep telefonlarınıza IPod ve IPad´lerinize sorunsuzca indirip rahatça kullanabilirsiniz.

Bu Sağlık App´inden hariç hayatınızı kolaylaştırıcı bir çok AOK-App´ne aşağıdaki internet adresi üzerinden ulaşıp, gerekli olan proğramları çep telefonlarınıza, IPod ve IPadlerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bağlantı adreslerinin üzerine tıklamanız yeterli olacaktır:

• https://hessen.aok.de/leistungen-services/services/aok-apps/

• http://www.aok-tuerkisch.de/index_430.php

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