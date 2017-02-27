YASAK YARIŞA ÖMÜR BOYU HAPİS

27 Şubat, 2017

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Berlin’de şehir içinde yasa dışı araba yarışı esnasında kaza yapan ve 1 kişinin ölümüne neden olan gençlere, cinayetten ömür boyu hapis cezası verildi.

BERLİN – Almanya’nın Berlin şehrinde yasa dışı araba yarışı yapan ve bu esnada meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne neden olan 2 kişiye, ömür boyu hapis cezası verildi.

2016 yılının şubat ayında gerçekleşen kazada, bir yarışçı 160 km hızla giderken bir jipe çarpmış ve jipin içerisinde bulunan 69 yaşındaki sürücü hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda kırmızı ışık ve trafik kuralı ihlali yapan yarışçıların yaşlarının 27 ve 25 olduğu bildirildi.

Öte yandan araba yarışlarında meydana gelen kazalarda genellikle ölüme sebebiyet vermekten ceza verilirken, bu kararın bir ilk olduğu belirtildi.

Yarış yapan gençlerin avukatı ise araba yarışına katılmanın cinayetle eş tutulmaması gerektiğini belirterek, gençlerin her şeyi kontrol altında tuttuklarını düşünmelerinden dolayı, böyle bir kazanın gerçekleşeceğini öngöremediklerini ileri sürdü

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