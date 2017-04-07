ARAÇLA İZNE GİDECEKLERE KÖTÜ HABER

7 Nisan, 2017

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Türkiye’ye otomobille gidenlere kötü haber: Avrupa Birliği’nin aldığı yeni karar nedeniyle sınır geçişleri daha uzun sürecek.

Sılayolu sezonuna sadece bir kaç ay kala Avrupa Birliği’nden (AB) sürücülerin canını sıkacak bir haber geldi. Terör tehlikesine karşı tedbirleri artırma kararı alan AB, Schengen ülkelerine girişlerde kontrollerin daha da artırılması talimatını verdi. Bu nedenle bir Schengen ülkesine girmek isteyen yolcunun kimlik/pasaportu daha detaylı incelenecek ve suçlu bilgi bankasındaki kayıtlarla karşılaştırılacak. Amaç şüphelileri daha erken tespit etmek. Ancak yapılan bu kontroller sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin artmasına neden olacak.

Türkiye’den dönüşte bekleme olacak

Yarından itibaren (7 Nisan 2017) geçerli olan yeni uygulama hem karayolu, hem de havaalanlarını kapsıyor. Bu durumda Türkiye’ye karayolundan seyahat eden sürücüler, Avrupa’ya dönüşte sınır kapılarında daha fazla zaman kaybetmiş olacaklar. Sıkı kontroller Schengen ülkelerine girişte olacağı için en büyük sıkıntı Macaristan, Slovenya ve Yunanistan’da yaşanacak.

Alman Otomobil Kulübü ADAC, Hırvatistan üzeri yolculuk yapan sürücülerin Slovenya’ya girişte bekleme sürelerine hazırlıklı olmaları gerektiğini açıkladı. Zagreb – Ljubljana ile Zagreb Maribor üzeri seyahat edenlerin yanlarında mutlaka geçerli bir pasaport veya AB kimliği bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca çocuklar için de ayrı bir kimlik veya pasaport çıkarmak gerekiyor.

Kaynak: turizmavrupa

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